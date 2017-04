Ahora, a por las corbetas

El día después de la botadura del Buque de Acción Marítima (BAM) de nombre Audaz, en el astillero de Navantia en San Fernando, llegó el turno de las reacciones políticas. Todos mostraron su satisfacción por el hito y la demostración de solidez del astillero y su plantilla, pero algunos exigieron más.

Fue el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien aseguró ayer que "hay que seguir apretando" para que el contrato de la construcción de las corbetas para Arabia Saudí por parte de Navantia "sea una realidad". Valoró la reunión de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, con los comités de los astilleros de la Bahía, aunque dijo que "necesitamos avanzar" y "aunque salieron satisfechos (los comités), hay que seguir apretando para el contrato de las corbetas". El vicepresidente de la Junta añadió que al compromiso de no cerrar instalaciones hay que sumar, a su juicio, que "la plantilla hay que rejuvenecerla y ahora es el momento".

Finalmente, Jiménez Barrios hizo una llamativa comparación: "Después del anuncio del Gobierno para Cataluña, Andalucía tiene que ser correspondida en inversiones y estrategias que alimenten lo que es un deseo de todo el mundo, acabar con la lista de desempleo".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (PP), valoró que "los astilleros gaditanos han demostrado su fortaleza como industria de vanguardia en el mundo y generadora de empleo". Insistió el representante del Ejecutivo central en el "carácter estratégico y prioritario" de la industria naval gaditana y andaluza por parte del Gobierno "con el anuncio del mantenimiento de las tres factorías gaditanas y la ampliación de la plantilla, garantizando estabilidad, futuro y empleo". Sanz se refirió también a las corbetas al insistir en el "empuje y competitividad" de Navantia como referente naval internacional y confió en que los nuevos contratos "vendrán a ampliar la carga de trabajo conseguida por el Gobierno de España en los últimos cinco años dando un giro de 180 grados a la política comercial, diversificando la actividad y logrando más de 8,5 millones de horas de trabajo". Finalmente, lanzó un mensaje: "Pido responsabilidad a las instituciones y cargos públicos por hacerse eco de falsedades sobre el futuro de los astilleros".

Quien ayer tampoco ocultó su satisfacción fue la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE). En un comunicado, además de insistir en las felicitaciones a Navantia y su plantilla, y en las capacidades tecnológicas de esta factoría, sí dejó un recado al Gobierno: "Todas las plantas de Navantia en territorio nacional cuentan con nuevos pedidos y carga de trabajo, todas menos la de San Fernando; sería necesaria la creación de diez empresas, con un centenar de empleados cada una, para equilibrar la balanza y ni aún así se alcanzaría el número de empleos y que genera Navantia cuando existe trabajo en el astillero isleño".

Por último, ayer quiso pronunciarse sobre este asunto Podemos San Fernando, que no asistió a la ceremonia de botadura. Su coordinador, Ernesto Díaz, aseguró que "mientras se esté especulando con el futuro de la factoría y no se materialice en forma de contrato una carga de trabajo que garantice el empleo estable y de calidad en San Fernando, nos parece que cualquier acto del Gobierno del PP es solamente un lucimiento partidista. No es la primera vez que a nuestra tierra se le promete futuro en los astilleros y después se queda en nada". Díaz insistió en la necesidad de poner en marcha el Plan Industrial aprobado en el Congreso por todos los partidos salvo el PNV.