Las Aletas alternativa, sin apoyo político

La alternativa que presentó Puerto Real al proyecto ideado para el polígono de Las Aletas es una propuesta del equipo de gobierno local y no del Ayuntamiento. Así lo entienden los grupos de la oposición y entidades como la Plataforma en Defensa de Las Aletas, que recuerdan que el pasado mayo, en un pleno, ya quedó claro cuál sería la apuesta municipal referente a este asunto.

El pleno debatió y votó en mayo dos mociones sobre el proyecto. Aunque ambas tenían como objetivo la creación de empleo, eran totalmente opuestas en las formas. Una de ellas, la que salió adelante, la encabezaron todos los grupos de la oposición (PA, PSOE e IU) en nombre de la Plataforma en defensa de Las Aletas. La otra, presentada por el grupo municipal de Equo con el respaldo de colectivos como los ex trabajadores de Delphi y Ecologistas en Acción, fue rechazada. Sin embargo, la presentación de los primeros avances de la Mesa por una Alternativa Real y Sostenible en las Aletas demuestra que el equipo de gobierno desoyó al pleno y sigue trabajando en la propuesta rechazada por mayoría.

Izquierda Unida insiste en que se empiece a trabajar ya en las 140 hectáreas no afectadas

Sobre esto, el portavoz del PA, Jesús Plaza, recordó ayer que el planteamiento aprobado por mayoría en el pleno era que se apostase por la creación de un área de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios; respetando, claro está, las sentencias judiciales. "No conocemos ningún proyecto", dice Plaza, "y no sabemos absolutamente nada de esa mesa alternativa, pero parece que se va a presentar al Consejo Rector una propuesta, en nombre del Ayuntamiento, que no es la que se acordó. Nos parece desleal con la institución y con el proyecto".

También sorprendido se mostró el PSOE de Puerto Real. Su portavoz, Elena Amaya, criticó que el alcalde pidiese la implicación de todas las instituciones en su proyecto alternativo. "No hemos tenido constancia de la constitución de esa mesa a la que no hemos sido invitados", dijo la edil socialista, quien insistió en la apuesta por el parque empresarial, que, afirmó, "sí es fomentar el empleo y no un brindis al sol". Amaya también afeó que Sí se puede y Equo obvien la decisión del pleno.

"Hay que recordarle al equipo de gobierno que están en minoría porque parece que siempre se les olvida", señaló el concejal de IU José Alfaro, quien acusó al bipartito de "trabajar siempre de espaldas a las decisiones plenarias". Alfaro volvió a insistir en su propuesta de que se comience a trabajar en Las Aletas en las 140 hectáreas no afectadas por el Dominio Público Marítimo Terrestre, que ya están incluidas en el Plan General de Puerto Real.

A las críticas por el inicio de la redacción de un proyecto alternativo se sumó ayer la Plataforma Ciudadana por Las Aletas, que anunció que se va a dirigir a Antonio Romero para que tanto él como el equipo de gobierno formado por Si se puede Puerto Real y EQUO asuman y respeten el acuerdo plenario adoptado el pasado 4 de mayo, que expresaba "el compromiso con el proyecto de Las Aletas como generador de riqueza y empleo de calidad en la zona así como que su desarrollo e implantación se lleve a cabo en el término municipal de Puerto Real".

La Plataforma entiende que el anuncio realizado por el alcalde de Puerto Real sobre un presunto proyecto alternativo no es más que "una pérdida de tiempo". Algunas de las medidas anunciadas ayer, argumenta, ya se recogen en el proyecto inicial del Consorcio de Las Aletas y otras son "de imposible viabilidad económica y totalmente alejadas de la realidad de las necesidades de la Bahía de Cádiz para la generación de empleo estable y de calidad".

Por el contrario, la Plataforma insta tanto al equipo de gobierno como a los colectivos interesados en el desarrollo económico de la Bahía a que centren sus esfuerzos en mejorar el actual proyecto y a que aporten sus ideas en la mejora del mismo para que en el menor tiempo posible sea una realidad y se pueda vincular el polígono a las actividades portuarias y logísticas, que en estos momentos son las actividades que reclama el mercado.

Igualmente, la Plataforma Ciudadana por Las Aletas solicita una mayor diligencia y eficacia tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía para poner en marcha las actuaciones legales que sean necesarias para desbloquear judicialmente un proyecto tan necesario y oportuno para generar empleo en Puerto Real y en la provincia.