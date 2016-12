Alonso espera que el acuerdo con Pascual se cierre a principios de añoUn acto pone hoy fin al encierro de los trabajadores de Delphi en los sindicatos

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, dijo ayer que espera que el acuerdo con la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A se cierre a principios de año y que "se cumpla por todas las partes".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, tras participar en la presentación de un congreso sobre gestión sanitaria, el consejero manifestó que confía en este encuentro "sea definitivo", en referencia al principio de acuerdo que a mediados de mes alcanzó el SAS con Pascual para seguir garantizando la asistencia sanitaria a los ciudadanos de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, en la provincia de Cádiz.

Alonso ha explicado que tras la firma de ese acuerdo, ahora tienen que producirse los trámites administrativos ya que hasta que no se lleven a cabo, el acuerdo no estará cerrado. De esta manera, el mismo tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, salir a adjudicación y una vez que se adjudique, "el proceso estará finalizado". "Esperamos que sea un acuerdo definitivo, que se cumpla por todas las partes y podamos cerrarlo a principios de año", zanjó.

El colectivo de ex trabajadores de Delphi pondrán hoy fin al encierro de más de mil días en el edificio de los sindicatos en Cádiz con un acto en estas mismas instalaciones a las once de la mañana. Según apuntaron el acto "significa la apertura de un nuevo ciclo de lucha, más enfocado a la calle y emplear nuestros esfuerzos, tiempo y recursos en reivindicaciones como la mesa por el empleo de la comarca de Cádiz en la que cual participamos activamente". La convocatoria incluye intervenciones de Francisco Javier Carretero (portavoz ex trabajadores encerrados), Jesús Ordoñez (ejecutiva Nacional UGT-FICA, secretario de Negociación Colectiva y Salud Laboral), Javier Olmo (ejecutiva nacional USO, secretario de Organización) y Miguel Montenegro (secretario general Andalucía.