Arcos no se plantea cambios en el Toro del Aleluya

Arcos no se plantea ningún cambio en su fiesta del Toro del Aleluya. El Ayuntamiento, a través de la edil de Seguridad Ciudadana, María José González, aseguró ayer que no es el momento para abrir ningún debate sobre la "arraigada" fiesta en la localidad y defendió un dispositivo de seguridad para el que "no escatimamos en gastos", dijo, y para el que "triplican" los medios que le exige la ley.

El Consistorio, que decretó ayer un día de luto, quiso recalcar que el municipio estaba de luto y "muy consternado" y que lo principal era "arropar" a la familia del fallecido, B. L. B, de 45 años. "Después de lo ocurrido no tiene mucho sentido plantearnos un cambio, no es el momento para sacarlo a la luz", mantuvo.

La edil de Seguridad afirmó que la fiesta cumple con todos los requisitos legales, que triplican en seguridad lo que le exige la ley y que el domingo hasta 120 efectivos estaban en el dispositivo preparado para la ocasión. Entre otros medios, cuentan con un hospital de campaña y "un equipo de protección del toro", "una serie de personas que acompaña al animal durante todo el recorrido tanto para evitar accidentes como maltrato al propio animal".

Desde el ayuntamiento manifestaron que el Toro del Aleluya es un evento de tradición en la localidad, que atrae además a multitud de persones el Domingo de Resurrección a Arcos. "Ayer la localidad estaba abarrotada de gente, tuvo un éxito tremendo", añadió. María José González cree que es una fiesta "muy demandada", de "arraigo social" en el pueblo aunque haya algunos colectivo en contra "que es muy respetable". Según incidió, el debate sobre "permitir que sigan saliendo animales vivos no es el momento de plantearlo". "Vuelvo a repetir que estamos de luto", insistió. "Hoy nos hemos levantado con la muerte de tres españoles en Los Alpes, por un alud, y nadie se plantea suspender las actividades deportivas en la montaña".