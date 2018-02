La Armada "prefiere" a Navantia para el nuevo BAM pero con licitación

El 'Mariner of the Seas' llega a Cádiz en mayo

La compañía de cruceros Royal Caribbean International confirmó ayer lo que ya era conocido en el astillero gaditano: la próxima revitalización de su barco Mariner of the Seas en Navantia en Cádiz el próximo mes de mayo. La compañía explicó en un comunicado que la remodelación supondrá una inversión de más de 90 millones de dólares, tras la que el barco contará con la última tecnología. "En Royal Caribbean trabajamos en la búsqueda constante de la aventura, y creemos que cada crucero es una oportunidad para experimentar algo nuevo y disfrutar la vida al máximo", indicó en el comunicado Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International. "Gracias a su remodelación, los pasajeros de Royal Caribbean podrán disfrutar de sus escapadas como nunca antes había sido posible", añadió. La empresa crucerista detalló que "los amantes de las emociones fuertes no querrán perderse el Sky Pad, una nueva experiencia que combina realidad virtual y bungee trampoline, donde viajeros de todas las edades se pondrán sus cascos de realidad virtual para ser transportados a otra época mientras saltan sobre los cráteres lunares o compiten en juegos intergalácticos. Para aquellos menos aventureros, habrá otras opciones como sentarse a observar el océano". Con su revitalización, el Mariner of the Seas también incorporará algunas de las instalaciones más innovadoras de Royal Caribbean, incluyendo The Perfect Storm, un dúo de toboganes de carreras; así como una nueva escape room llamada Puzzle Break: The Observatorium, donde los participantes podrán poner a prueba sus mentes, trabajando juntos para encontrar pistas ocultas y resolver acertijos llenos de misterio en tan solo 60 minutos de juego. Una renovada "vida nocturna" o nuevos restaurantes a bordo son otras de las novedades. En lo que respecta a Navantia Cádiz, esta obra repercutirá en el astillero tanto en su plantilla como en la industria auxiliar. Según explicaron en su día fuentes del comité, esta obra requerirá de varios centenares de operarios.