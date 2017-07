Ay, que te comoLJosé MonforteEl bocadillo de carne mechá de la Venta Mateo

A carne mechá es un estado superior de la carne. Está la carne congelada, la carne fresca y por encima de todo la carne mechá. La escena transcurre un domingo de julio en la Sierra de Cádiz. Pongamos que en El Bosque. Debían de ser las once de la mañana, más o menos, que no soy un reloj. En el cruce que va para Grazalema está la Venta Mateo y en la terraza hacia sombrita. Cuando nos sentamos vimos pasar por el lado un bocadillo de carne mechá y dijimos "mío es". Pedimos uno igual. Venía en un pan como de chapata ligeramente crujiente y la carne en un estado de templadito, muy jugosa, con un poquito de salsa que pringaba el miajón. Desde que un día se me apareció San Jacobo en la difunta Venta Cuatro Carriles de Chiclana no recordaba felicidad igual. Méchame mucho.