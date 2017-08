Ay, que te comoLJosé MonforteEl pollo frito al limón de La Casita

A Casita es un bar de Algeciras que está cerca del mercado de abastos del centro. En concreto está en la calle Tarifa. Es un bar de esos de bulla. Siempre hay mucha gente, atraída por ese gran binomio, el de las dos b: bueno y barato. Las tapas son pequeñas, de las de toda la vida y una de las estrellas de la casa es este pollo frito.

Son trozos de pechuga que están 24 horas en una marinada de limón y especias. Luego se fríen y al conjunto se le pone por lo alto una salsa tártara. Advierto que la tapa es de esas adictivas, por lo que no me extrañaría que te pidas otra detrás de la primera.

Si lo haces, que sepas que no eres el único… a mí también me ocurrió. Disfruté más que un capillita en el besamanos magno. Este último no lleva salsa tártara.