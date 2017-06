Belizón apuesta por el continuismo: "La ruta marcada es la correcta"

Esfuerzo, dedicación y mucho diálogo. Estos son los compromisos esenciales que anunció ayer el chiclanero Juan Luis Belizón en su toma de posesión como nuevo delegado del Gobierno andaluz en Cádiz. El acto, presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por su predecesor en el cargo, el nuevo viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil, se celebró en el salón de actos de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, ubicada en la Plaza de España, con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares de la provincia.

En su discurso, Belizón anunció una línea continuista en su gestión como principal referente del Gobierno andaluz en Cádiz "porque la ruta que tenemos marcada es la correcta", indicó. "La nave ya está en marcha y ahora sólo falta darle un nuevo impulso para poder llegar a todos los rincones de la provincia", apostilló.

El nuevo delegado enumera los proyectos eternos de la Junta que siguen pendientes Jiménez Barrios preside el acto y hace una defensa a ultranza de la provincia y de la política

El nuevo delegado del Gobierno andaluz enumeró algunos de los proyectos fundamentales que tiene en cartera o en marcha la Administración andaluza en el territorio gaditano como, por ejemplo, el Museo del Flamenco de Jerez, la Ciudad de la Justicia de Cádiz, el traslado de los Juzgados al centro de El Puerto, la apertura de los hospitales de La Línea y de la Janda, el Museo Camarón de San Fernando, el impulso turístico de la Sierra, la reordenación del poblado de Sancti Petri en Chiclana, el proyecto de un sexto juzgado para la localidad chiclanera o el futuro tranvía de la Bahía de Cádiz, entre otros.

Y para cumplimentar estas asignaturas pendientes apostó por "no desfallecer" en el intento. "La provincia se merece este esfuerzo", recalcó un Belizón que conminó al resto de delegados de la Junta y a los demás cargos públicos de su partido, el PSOE, a desarrollar su trabajo "pensando siempre en la felicidad de la gente". "No habrá puerta a la que no llamemos y no habrá mesa en la que no nos reunamos", indicó como resumen de su voluntad de diálogo con todos los interlocutores sociales de la provincia gaditana.

Durante el acto institucional de toma de posesión también intervino el número dos del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, quien, además de elogiar las cualidades personales y políticas tanto de Belizón como de López Gil, lanzó un mensaje optimista de cara a la recuperación de esta provincia, "que tiene muchos argumentos para que pueda salir del pozo del desempleo", enfatizó.

"Tenemos que volcarnos para que esta salida de la crisis que ahora se visualiza con timidez se haga más solvente, de cara a no repetir los errores del pasado", apostilló un vicepresidente de la Junta que calificó como satisfactorio que el desempleo registrado actualmente en la provincia esté en las 154.000 personas cuando no hace mucho tiempo se había superado por largo el listón de los 200.000 parados.

Jiménez Barrios, que recalcó que todos los cambios auspiciados estos días en la Junta tienen como finalidad darle un nuevo impulso a la acción del Gobierno andaluz cuando quedan dos años de legislatura, hizo además una defensa a ultranza de la clase política que, dijo, es "una actividad muy noble". Y también añadió que en la política de hoy en día "no hay otro camino posible que no sea el de la interlocución, participación y complicidad de los sectores implicados en cada uno de los asuntos".

Y, una vez más, volvió a referirse al desarrollo en el marco comunitario 2014-2020 de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), destacando al respecto que "todas las administraciones tenemos al fin una idea conjunta de lo que tenemos que hacer por el bien de esta provincia".