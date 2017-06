El Bichero de Jerez abre restaurante en Bajo de Guía

El conocido hostelero jerezano Fermín Anguita, que regenta varios establecimientos en la ciudad, entre ellos el famoso restaurante El Bichero de la Pescadería Vieja, ha decidido dar el salto a Sanlúcar donde situará una réplica de su establecimiento del centro de Jerez, que abrirá nuevo espacio en las instalaciones del Real Club Náutico de Sanlúcar situado en Bajo de Guía, junto a la zona gastronómica más famosa de la ciudad donde están locales históricos como Casa Bigote, El Poma, El Mirador de Doñana o Avante Claro.

La idea de Anguita es tener el nuevo restaurante abierto para el próximo mes de julio "aunque todavía no sé el día. Estamos ahora en plenas obras y no me atrevo a dar fechas, aunque queremos que sea cuanto antes".

El nuevo restaurante se llamará El Bichero, al igual que el que tiene Anguita en el centro de Jerez, en La Pescadería Vieja, y que abrió en septiembre de 2011 y la oferta gastronómico que se ofrezca en Sanlúcar será muy similar a la de Jerez, que seguirá funcionando como hasta ahora.

De hecho el principal atractivo de El Bichero son sus pescados y mariscos de las lonjas de la provincia de Cádiz, especialmente de la de Sanlúcar, donde Anguita acude todos los días a comprar el género. El empresario jerezano señala que "nos hace mucha ilusión abrir en Sanlúcar, primero porque vengo todos los dias aquí y porque además me une una relación familiar con la ciudad. De hecho de pequeño venía mucho a este local".

El nuevo restaurante ocupará dos plantas, con capacidad para unos 300 comensales. Ahora Anguita está realizando obras en las cocinas del establecimiento para ampliarlas. El local abrirá por fases "para poder atender a todo el mundo en condiciones. Primero abriremos la planta baja, donde está la barra, el comedor cubierto y una terraza y luego abriremos la planta alta que es toda de terraza". Al igual que en Jerez, se podrá tapear en la barra o comer con platos en los comedores.

Con este establecimiento, Fermín Anguita suma ya cinco locales, la mayoría de ellos sitios históricos de la ciudad de Jerez. Tras abrir el restaurante El Bichero adquirió la pescadería Sallago, situada frente al establecimiento y en enero de 2016 recuperó el Bar Bodosky, un clásico del pescado frito de la ciudad. En noviembre de 2016 ha reabierto también otro clásico de la ciudad, el restaurante La Posada.

El Naútico también es un local con mucha historia en Sanlúcar. A pesar de estar en un club, está abierto a todo el público. En su última etapa ha estado regentado por la familia Hidalgo Prat, que ahora regentan otro histórico de Sanlúcar, El Veranillo y el gastro bar Doña Calma.