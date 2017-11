Bocado fiscal a las "oportunidades"

Juan Carlos del Campo es un vallisoletano afincado desde hace 20 años en Chiclana. Su profesión real está relacionada con los deportes náuticos pero realmente una idea que hace tres o cuatro años llevó a la gran red de redes es lo que lo ha convertido en alguien muy apreciado para más de 80.000 personas.

Este grupo de "amigos" son los que a día de hoy conforman la "nómina" de usuarios de la web de venta entre particulares 'Oportunidades gaditanas'.

Todo nació casi por casualidad, según él mismo explica a este periódico, ya que fue un amigo el que le expresó su intención de vender unas aletas por Internet y quería saber cuál podía ser la manera más eficaz. La respuesta de Juan Carlos fue invitarlo a dirigirse a las oportunidades de El Corte Inglés. Ahora su respuesta sería bien distinta, ya que una necesidad como la de su amigo podría verse satisfecha en su grupo de Facebook, que ahora oscila cada día entre los 80 y los 100.000 usuarios.

"Todo el mundo tiene en casa cosas que no sabe qué hacer con ellas y que las tira o las heredan, y pensé que realmente hay gente por ahí a las que les vendría muy bien este tipo de cosillas, sobre todo ropa de niño y demás".

Cuando se le ocurrió esta idea hace ya cuatro años, en Facebook no había aún nada parecido. Ahora sí hay ya muchas réplicas y es cuando realmente se ha puesto de moda la venta mano a mano entre los propios usuarios, sin necesidad de intermediarios. Es a este tipo de comercio al que ahora parece que Hacienda quiere sacarle tajada.

Esta semana el Fisco recordaba que las ventas online de bienes de segunda mano entre particulares tributan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) con un tipo del 4%. Todas las ventas entre particulares ya sean de productos de segunda mano o nuevos y mediante plataformas de Internet o en vivo están gravadas. La cuestión es que la mayoría de los ciudadanos desconocen que deben pagar impuestos por las pequeñas compraventas que realizan así que pocos pagan.

A este respecto, Juan Carlos Campo se muestra sincero y afirma que "si tengo un ordenador en casa que ya no quiero, por el que ya he pagado impuestos y lo quiero tirar la basura, puede que alguien lo necesite y le pueda ser útil. Veo muy mal que intenten cobrar ahí un impuesto por vender algo que iba a tirar a la basura". Juan Carlos entiende que se trata de una transmisión patrimonial, pero afea esta idea de Hacienda de sacarle jugo fiscal a este tipo de transacciones, casi todas ellas nacidas bajo la sombra de la crisis.

De todas maneras, el creador de 'Oportunidades gaditanas' tiene claras una serie de normas y límites que aportan buena parte del valor añadido de su creación online. "Me gustan mucho los animales, por lo que desde el primer día tuve claro que no iba a admitir la compraventa de animalitos". Y va más allá, "porque en el momento en que te despistas te la cuelan", ya que recuerda cómo un día se encontró que estaban vendiendo en su canal de Facebook una bicicleta que le habían robado a un amigo suyo. "Allí se coló con un policía de paisano y quedó todo aclarado", dijo Juan Carlos con cierta sorna.

La idea del vallisoletano-chiclanero ha demostrado ser un éxito que, según él mismo asegura, no le ha reportado ni un solo euro de beneficio. "No tengo ni la marca registrada. Debería hacerlo, según me dicen, pero, al fin y al cabo, esto es un grupo de Facebook y si veo que se desmadra y da problemas, lo liquido y punto".

Serían muchos los que echarían de menos estas "oportunidades" que brinda la página de Juan Carlos, que nos pide que mencionemos a Mónica, Alfonso y Olga, sus administradores que, al igual que él, han demostrado que siempre "se puede hacer el bien sin pedir nada a cambio".