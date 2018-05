Brazalete morado, un apoyo en ferias y fiestas

Para prevenir, para apoyar, para sensibilizar pon un brazalete morado en tu traje flamenca o en el tipo de Carnaval. La campaña puesta en marcha por diferentes colectivos feministas en distintos puntos de España -"nosotras lo vimos hace tres años en la Feria de Málaga y desde hace dos años lo copiamos para el Carnaval", explica Rocío Sáez desde la Asamblea Feminista de Cádiz- tiene como objetivo la visibilización, a la vez que la neutralización de los comportamientos, sobre todo, de acoso y abuso sexual que, aunque las mujeres sufren todo el año, "se dan de manera más intensa en los ambientes festivos como ferias y fiestas", explica Tere Chamizo de la Marea Violeta de Jerez . Así, como ya se ha podido ver en algunas de las citas festivas de nuestra provincia, las portadoras de los brazaletes morados se convierten en vigilantes y apoyos a los que acudir si alguna mujer se siente acosada o agredida. "Además de intervenir en la situación, acompañamos a la mujer que haya sido agredida, si ella lo quiere, a la Policía o cualquier otro cuerpo profesional que interviene en estas situaciones", explica Sáez que además asegura que el simple hecho "de que muchas personas lleven el brazalete puede funcionar de antemano como elemento disuasorio para quien quiera provocar una situación incómoda".

En esta misma Feria de Jerez, la Marea Violeta, el colectivo La Faraona y JerelesGay ponen en marcha la iniciativa No es No, Por una feria libre de agresiones en el que, "en principio", unas 20 voluntarios llevarán el brazalete morado, además de realizar "una pegada de carteles en todas las casetas con el lema 'este es un espacio libre de violencia', la institución de un punto de encuentro en la caseta LGTBI y el reparto de abanicos con los teléfonos de la Policía Local, el 016 que es el de atención a las víctimas de violencia de género y nuestro propio contacto", detalla Chamizo.

Abanicos con estos esenciales números de teléfono también se pudieron ver en la Feria de El Puerto pues desde el colectivo Las Tres Rosas llevan dos años con la campaña de sensibilizacion. "Sabemos que la feria es uno de los espacios festivos con alcohol de por medio, donde las interacciones se desarrollan en espacios pequeños y cerrados y existe mucho contacto físico, y aunque nada de esto justifica una agresión, sí que se dan más en estos lugares", razona Marta Güelfo que aduce que, "además de repartir los abanicos también aprovechábamos para comentar a las mujeres que no tienen que tolerar ninguna de estas actitudes". En esta pasada feria no recibieron ninguna alerta de agresión, "lo cual significa que no se hayan producido", precisa, pero sí que atienden todos los lunes del año a mujeres víctimas de agresiones machistas dentro de su iniciativa Entrelazadas.

Sí recibieron "dos avisos" este año los cinco colectivos feministas gaditanos que pusieron en marcha la iniciativa en el Carnaval gaditano. "La de una chica que por La Laguna se defendió de 5 o 6 chavales que la rodearon. Fue a la Policía y les contó lo que le había ocurrido porque lo que más le preocupaba era que escuchó decir a uno de ellos literalmente: "a ésta déjala que es una jabata". Por ese comentario le preocupaba que fueran a por otra chica. Y la segunda fue una chica que recibió la bofetada de un tipo que se vio en el derecho por el nombre del romancero, 'Un par de hostias bien dá', en el que salía la joven", recuerda Rocío que asegura que en el próximo Carnaval volverán a repetir la iniciativa. También en la Feria de San Fernando, el Café Feminista organiza la campaña del brazalete, como asegura Patricia Amaya; mientras que el Café Feminista de Puerto Real hará lo propio en su feria.