CCOO atribuye los reparos a la falta de personal en Intervención

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento ha dado su opinión sobre los reparos emitidos por la Intervención municipal. En este sentido ha manifestado que "se está hablando de gastos de 9 millones de euros y de informes emitidos al respecto, pero habría que ver lo que está sucediendo desde la perspectiva de una Corporación sometida desde 2013 a dos planes de ajuste cargados de la ideología centralista del PP en el Estado, que consiste en restar autonomía y poder de decisión a las comunidades autónomas y entidades locales". CCOO dice observar "con estupor la alharaca motivada por dichos informes de reparo", cuando todos los gobiernos municipales anteriores los obviaron "cuando se trataba de asuntos que no podían paralizar el buen funcionamiento de la administración, y en tiempos que eran menos peligrosos para la integridad civil y penal de los gobernantes". A esto añade CCOO que este tipo de informes "no tienen que indicar ilegalidad, para eso están los informes de suspensión, cosa que no está ocurriendo con estos asuntos". La sección sindical añade que "hay que tener en cuenta que nuestro Ayuntamiento lleva un año con el puesto de interventor vacante", y que por el Plan de Ajuste "no se han podido reponer determinados puestos en Intervención, al igual que ocurre en muchos servicios, que están bajo mínimos". Esto conlleva que los reparos "no sean otra cosa que falta de fiscalización por falta de personal para poder hacerla. Hablando claro, falta de medios y recursos humanos en la mayoría de los servicios municipales".

CCOO lleva años reclamando la revisión del Plan de Ajuste y que se equilibren los gastos que afectan a una plantilla municipal ya exangüe. Finalmente, subraya que "no todo es responsabilidad de los gobernantes municipales. Nuestro ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2023 seis millones de euros de intereses bancarios porque las ayudas del Estado con dinero del BCE no se dan directamente a las Corporaciones, sino a través de intermediarios bancarios privados, con los consiguientes intereses. Y eso lo estamos pagando los empleados públicos y la ciudadanía".