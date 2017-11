CCOO iniciará una campaña para recuperar salarios y "derechos perdidos en la crisis"

La primera vez que el nuevo secretario general de CCOO en España, Unai Sordo, visitaba Cádiz lo hizo para anunciar el comienzo de una campaña que perseguirá recuperar salarios y "otros derechos laborales perdidos durante la crisis".

Sordo, junto a la responsable del sindicato en Andalucía, Nuria López; y en Cádiz, Lola Rodríguez, presidió una asamblea de delegados en la provincia que llenó una de las salas del Palacio de Congresos. Durante dicha asamblea, los sindicalistas analizaron la realidad laboral, empresarial y económica de Cádiz y del país para ir sentando las bases de una campaña que se centrará en la presencia de CCOO en los centros de trabajo.

España no puede ser la cuarta economía de la zona euro con un salario mínimo de 707 euros"

Unai Sordo, antes de iniciar la reunión, dijo ante los medios que uno de los objetivos de la citada campaña será "vertebrar el territorio" y eso, en su opinión, "no se consigue con banderas" sino con nuevo modelo territorial. El dirigente sindical manifestó que "todo el debate político en España no puede pivotar sobre las discusiones territoriales, hay que hacerlo sobre cómo reconstruir un contrato social que haga frente a la creciente desigualdad y que de verdad vertebre un territorio que, en este siglo, no se debe vertebrar con banderas sino con modelos de protección social y solidaridad compartida entre personas y territorios. Esa será nuestra apuesta desde la presencia permanente en los centros de trabajo, que es donde se están reduciendo los salarios".

El máximo responsable de Comisiones añadió que el sindicato realizará una "apuesta en los próximos años por reforzar su presencia continuada en los centros de trabajo, porque vemos que es en esos centros y en las condiciones de trabajo y salariales que se dan en esas empresas donde se está produciendo la devaluación salarial de este país".

En ese sentido, añadió que "España está creciendo por encima del 3%, está exportando como no lo hacía hace muchos años, produciendo bienes y servicios por encima de lo que producía antes de la crisis, pero en España los salarios no repuntan, sigue habiendo una tasa de paro insufrible que, en provincias como Cádiz, es el mayor problema del territorio y el empleo que se crea es de muy mala calidad".

También, Sordo argumentó que en las próximas semanas va a hacer "múltiples propuestas" en materia de contratación, de salarios y de pensiones, ante el hecho de que España no puede ser "la cuarta economía de la zona euro y tener un salario mínimo interprofesional de 707 euros". En ese aspecto, subrayó que el salario mínimo tiene que subir "de manera importante" en los próximos años hasta acercarse a lo que recomienda la Carta Social Europea que es el 60% de la mediana salarial de cada país.