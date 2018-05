Cádiz se anota en abril la quinta mayor rebaja del paro nacional

Como es habitual, ha sido de nuevo el sector servicios el que más ha tirado de la reducción del paro registrado (aquellos que figuran como demandantes en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Con respecto a marzo, este sector que da ocupación a quienes trabajan en hostelería, restauración, etc., redujo el paro en 2.835 personas. Pero después fue el sector de la construcción el que más desempleo destruyó, con 1.082 menos que un mes antes. En tercer lugar, la agricultura, que sacó del paro a 528 gaditanos. La cuarta posición, para la industria, que redujo el paro en 422 personas; y por último aquellos incluidos en el sector llamado sin empleo anterior, que ganó 170 demandantes (se apuntaron por primera vez al paro o llevan más de un año sin encontrar trabajo).

El mes de abril no ha sido malo para la provincia de Cádiz en cuanto a cifras del paro registrado. Se conocieron ayer, a través del Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) y de un primer análisis se desprenden dos cosas: la primera, que bajó el desempleo con respecto a marzo, exactamente en 4.697 personas; la segunda, que el total de gaditanos sin trabajo sigue reduciéndose y ya va por 152.018. Hoy son 9.789 menos que hace un año y sitúa a Cádiz en números de desempleados similares a los que había en agosto de 2017. Con todo, el descenso de parados registrado en abril otorga a Cádiz el quinto puesto nacional, por detrás de Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga (la sexta si se cuenta con Baleares).

Ya son 56 meses seguidos de rebaja interanual

De todas las reacciones producidas en el día de ayer acerca de los datos del paro (el PP las considera fruto de las medidas adoptadas desde el Gobierno central, mientras que el PSOE cree que no es suficiente, al igual que los sindicatos), llamó la atención la que hizo la Delegación Territorial de Empleo en Cádiz. Su responsable, Gema Pérez, incidió en un dato: con las cifras de este abril, ya son 56 los meses en los que el paro interanual (el que compara el desempleo con el mismo mes del año anterior) baja en Cádiz, o, lo que es lo mismo, cuatro años y medio en los que se reduce este paro consecutivamente. Para la delegada, el descenso interanual del desempleo es generalizado para todos los colectivos y sectores de actividad de la provincia gaditana. No hay ningún grupo en Cádiz en el que no se haya reducido el paro registrado durante los últimos 12 meses. Eso sí, los mayores descensos interanuales se producen entre los hombres.