Cádiz se echa a la calle en defensa de la sanidad pública

Cádiz se echó ayer a la calle en defensa de la sanidad pública. A pesar del frío y la lluvia, gaditanos venidos de distintos puntos de la provincia inundaron la avenida principal de la ciudad en la manifestación convocada por la Marea Blanca Gaditana. En la marcha, participaron entre 5.000 y 6.000 personas, según los organizadores. Hasta el final llegaron unas 3.000, según la Policía Local.

Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca, se mostró muy satisfecho con la respuesta de la ciudadanía y calificó de "éxito" la manifestación. "No es frecuente en Cádiz reunir a tanta gente", comentó a este periódico.

Partidos y entidades se situaron al final de la manifestación, con sus pancartas y banderas

Y es que en algunas localidades de la provincia se habían fletado autobuses para acudir a esta convocatoria, como en Barbate, Conil o Trebujena, desde donde llegaron dos autobuses. Los trenes de Cercanías trajeron también a muchas personas de Jerez, El Puerto, Puerto Real y San Fernando. Asimismo acudieron personas de la zona del Campo de Gibraltar, que se desplazaron en vehículos particulares.

A pesar de la gran afluencia de participantes, había quien pensaba que no era suficiente. "Estoy indignada con la participación. Si el Cádiz CF fuera a cerrar, en la Avenida no se cabría, pero como es por la sanidad, mejor protestar en casa", se lamentaba una mujer.

La marcha comenzó a las doce del mediodía en el Hospital Puerta del Mar. Encabezando la manifestación se encontraba Antonio Vergara junto a otros miembros de la Marea Blanca Gaditana. Entre los asistentes había muchos profesionales sanitarios, algunos con sus batas blancas en las que lucían mensajes en defensa de la sanidad pública. Otros, con carteles reivindicando que las interinidades deben realizarse por Bolsa de empleo e incluso denunciando la corrupción en la gestión sanitaria.

Profesionales de cocina del Hospital Puerta del Mar señalaban durante la marcha que habían salido a la calle porque "hay que hacer lo que sea para defender la sanidad pública". Cerca había otros empleados del hospital gaditano, como auxiliares de enfermería, telefonistas, administrativos y celadores. Uno de estos trabajadores destacaba que ellos también son pacientes y pedía "que eliminen las productividades, porque hay una mafia con este asunto. Un ejemplo es que hay médicos que no derivan a los especialistas porque les quitan puntos para la productividad".

Manuel Lubián, un ciudadano de Cádiz, iba con un cartel en el que denunciaba que lleva 12 meses de espera para que lo llamen para hacer rehabilitación en un pie debido a un espolón. "Vengo a protestar porque es de vergüenza estar 12 meses en lista de espera", expresaba este hombre.

Por su parte, María del Carmen Gutiérrez comentaba que la semana pasada le habían dado cita con un especialista para el 28 de diciembre. "No hay derecho", protestaba. Otra mujer se unió a la conversación para decir que lleva seis meses esperando que le llamen para darle cita con el especialista. "No dan cita para que no rece que hay lista de espera. Pero eso no se puede hacer, es ilegal que cierren las listas de espera", indicaba.

Cerca había un grupo de personas de Jerez, entre las que se encontraban profesionales sanitarios. "Ha llegado el momento de presionar para que se tomen medidas para que funcione mejor la sanidad, porque deja mucho que desear", consideraba una de ellas.

A la manifestación acudieron también familias completas. Una de San Fernando comentaba que sus miembros iban como pacientes y como profesionales, ya que la madre es enfermera. "Estamos defendiendo algo que es nuestro y la Junta tiene que gestionarlo bien, porque no es un regalo que nos esté dando", afirmaba el padre.

En la parte final de la manifestación, se situaron las distintas organizaciones que apoyan esta causa. Podían verse banderas, pancartas y distintivos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), de la federación de asociaciones de vecinos 5 de Abril de Cádiz, la Marea de Pensionistas de Cádiz, el Foro Social Portuense, Amigas al Sur, CCOO, el colectivo de estibadores portuarios o la Marea Verde. También estaba Izquierda Unida, representada por el coordinador provincial, Fernando Macías; la parlamentaria andaluza por Cádiz y portavoz de Salud, Inmaculada Nieto; el excoordinador provincial, Manuel Cárdenas; el diputado provincial Antonio Alba y la mayoría de alcaldes de IU de la provincia. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz estaba casi al completo: el alcalde, los dos concejales de Ganar Cádiz en Común y la mayoría de los de Podemos. Asimismo acudieron concejales del PP de Cádiz, como Ignacio Romaní, Pablo Chaves o Mercedes Colombo, entre otros. Éstos marchaban al final sin distintivo alguno.

La manifestación terminó en la plaza de España, delante del edificio de la Junta de Andalucía. Miembros de la Marea Blanca Gaditana desplegaron su pancarta "en defensa de la sanidad pública" en el lienzo de la muralla de San Carlos que da a La Negrita. Desde arriba, Antonio Vergara se dirigió a los participantes y leyó un manifiesto.

Advirtió que "esta Marea lo que ha hecho solo es empezar y vamos a ir más allá en las próximas manifestaciones". Porque, aclaró, "el objetivo de la Marea no es esta manifestación, sino trabajar para llevar propuestas viables a los responsables para que mejore el sistema sanitario andaluz".

Animó a que se crearan mareas blancas en todos los pueblos de la provincia para hacer propuestas concretas de cada zona. "No olvidemos que defendemos un sistema que es de todos. Estamos luchando por algo que es nuestros y se lo están cargando. Pero no lo vamos a permitir. A partir de ahora, vamos a protestar cada vez que detectemos algo que no está bien", dijo.

El manifiesto recogía que "los responsables del deterioro del Sistema Sanitario Público Andaluz están muy bien localizados", señalando a "las políticas austericidas y de recortes del sector público que han llevado a cabo inicialmente un gobierno del PSOE seguido con un incremento absoluto con la llegada al gobierno del PP". Pero esto no exime de responsabilidad al gobierno andaluz: "Los recortes del sistema andaluz están originando un deterioro progresivo que lleva a escándalos sanitarios como las esperas que sufre cualquier ciudadano cuando pretende que lo atiendan por padecer síntomas que pueden significar que tiene una enfermedad". Hacía referencia también a la disminución de presupuestos y de plantillas manteniendo los mismos servicios, y el cierre programado de recursos sanitarios en periodos vacacionales "aunque aumente la población de forma importante, como en Cádiz".

Vergara acabó con los "conceptos fundamentales", que resumió en: "No al cierre programado de recursos. No a las listas de espera. No a los recortes de plantilla. Y un presupuesto suficiente".

El portavoz de la Marea Blanca Gaditana anunció una asamblea para el miércoles 22 de febrero en el Centro de la Mujer de Cádiz, en la plaza del Palillero, y aseguró que la próxima manifestación "va a ser muy pronto".

Se despidió con un "Esto no es una marea, es un tsunami" y animando a los presentes a corear uno los lemas que se gritaron durante la manifestación: "Qué bonito está mi Cádiz, qué bonita es mi ciudad, que rebosa de alegría cuando se pone a luchar".

