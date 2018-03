Ni el puerto de Cádiz ni una segunda oferta por Delphi: decidirá el Juzgado

Ni la oferta presentada por el puerto de Cádiz ni una segunda propuesta en firme de otra empresa interesada en hacerse con los suelos de Delphi han convencido a los administradores concursales que, 11 años después del cierre de la fábrica, aún deciden sobre lo que tenga que ocurrir con las instalaciones de Puerto Real y la superficie que ocupa.

Los administradores explicaron ayer, en un comunicado remitido a este periódico, que la propuesta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para comprar esos suelos por un importe de 2,8 millones de euros "es inaceptable" porque, según detallaron, "con ella sólo se podría pagar a una parte de los acreedores privilegiados, y en consecuencia el resto de acreedores ordinarios no cobrarían nada".

La APBC confirma que Delphi formará parte del área de servicio del puerto gaditano

Además, recordaron que la última tasación solicitada por la administración concursal en noviembre de 2017 fija el valor de mercado de los terrenos de Delphi en 7,305 millones de euros. Al respecto, añadieron que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha iniciado el procedimiento de modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios de la zona de servicio del Puerto Bahía de Cádiz y, en el marco de este procedimiento, el pasado 3 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de información pública, con un plazo de 45 días para que los interesados puedan formular alegaciones.

Así, anunciaron que la administración concursal de Delphi ha formulado alegaciones, "dado que este procedimiento contempla la incorporación de los terrenos a la zona de servicio del puerto". También, los administradores detallaron que culminar y aprobar ese procedimiento "podría llevar de uno a tres años". Si esto fuera así, añadieron, "la incorporación de los terrenos de Delphi a la zona de servicio del puerto equivale a su declaración de utilidad pública, abriéndose entonces el proceso de expropiación".

En este sentido, insistieron en que como administradores concursales de la antigua fábrica también han solicitado tasación de los terrenos a efectos expropiatorios, "habiendo fijado la empresa tasadora el valor en este caso en 9,032 millones de euros".

Asimismo, los administradores confirmaron que existe otra empresa interesada en la adquisición de los terrenos de Delphi, que también ha presentado una oferta que "es superior a la del puerto de Cádiz" pero que, según dijeron, tampoco "alcanza el valor de mercado".

La administración concursal señaló que "no tiene conocimiento fehaciente de ninguna otra oferta ni indicativa ni vinculante por el suelo en este momento".

Por último, finalizaron afirmando que "la administración concursal está valorando las actuaciones que conduzcan a la mejor defensa de los intereses de los acreedores".

Sin embargo, desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no se da marcha atrás. Preguntado al respecto por este periódico, su presidente, José Luis Blanco, afirmó que seguirán adelante con el proceso de declarar el suelo de Delphi de utilidad portuaria, después de que Puertos del Estado aprobase la compra por 2,8 millones. Pese al rechazo expresado por los administradores concursales, Blanco dijo ayer que el puerto de La Cabezuela se encuentra al 85% de su capacidad y, por tanto, se necesita suelo alternativo. "Hemos pensado que Delphi es la mejor solución. Puertos del Estado y la Dirección General de Patrimonio nos han aprobado esa oferta -la de 2,8 millones- y si hay que hacer otra oferta se abriría otro expediente. Pero nosotros seguimos adelante con nuestra oferta y si no la aceptan será porque tienen otra alternativa. Hoy, mantenemos la oferta que tenemos autorizada". Por tanto, en opinión de Blanco, lo que ocurra en adelante "dependerá de la juez responsable aceptar nuestra oferta o no; el informe de los administradores no es favorable".

Lo que sí confirmó el presidente de la APBC es que, ocurra lo que ocurra, por el momento no plantean la expropiación forzosa del suelo (aunque no se descarta en un futuro). Pero sí reiteró que "en principio, el suelo de Delphi está en la zona de servicio del puerto de Cádiz. Cuando vayamos a aprobar la delimitación de espacios y el plan de usos portuarios y vemos que no se avanza, habría que replanteárselo. Pero de entrada Delphi formará parte del área de servicio del puerto de Cádiz".