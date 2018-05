"Cádiz es una joya del turismo peninsular y un 'must'del turismo mundial"

-¿cuál es el objetivo del seminario que tendrá lugar en Vejer este jueves?

-Como viene siendo habitual en la ronda de eventos que llevamos por todas las ciudades de España y algunas capitales americanas, cada año con un contenido de actualidad diferente, nuestra intención es proyectar hacia la industria turística las principales tendencias que marcan su rumbo, tanto en la gestión de las empresas como en la distribución de sus productos o en la interpretación de los hábitos que impelen a 1.300 millones de personas a viajar, una cifra que pronto ascenderá a los 1.800 millones de viajeros.

-El tema principal del encuentro será la tecnología Blockchain. ¿Qué significa este concepto?

-Blockchain es un protocolo de intercambio de datos en Internet mediante su validación por parte de la comunidad de usuarios del sistema. Esta validación digital tiene un enorme interés porque sustituye los mecanismos de confianza analógicos -el principal de ellos es el Estado mediante la regulación de las actividades económicas y sociales- por otro sistema de confianza digital basado, como he dicho, en la validación que hacen los propios usuarios de Blockchain.

Imaginemos una firma digital de todos los usuarios que intervienen en el sistema ratificando la propiedad de nuestra vivienda, de nuestro coche o de una reserva hotelera. No necesitaríamos notarios, ni registros públicos, ni burocracia analógica. Imaginemos también que mantener nuestro libro de contabilidad o realizar transferencias en monedas digitales como el Bitcoin no requirieran comisiones, ni esperas de varios días. Todo eso lo resuelve y simplifica la tecnología Blockchain.

-¿Por qué han elegido Vejer como sede de este encuentro?

-Desde hace algunos años venimos a Vejer con nuestros eventos porque es un destino turístico internacional de primera categoría y con un enorme futuro. El turismo sigue una tendencia muy viva dirigida hacia lo experiencial. Y frente a un consumo turístico pasivo, que es lo que ha definido su crecimiento en el último medio siglo, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que en el próximo medio siglo el turismo será fuertemente activo, experiencial. Ello coloca a Vejer en ventaja con respecto a otros destinos tradicionales, ya que su atractivo geográfico, su morfología urbana, el encanto de sus gentes y la proliferación de negocios ligados al concepto encanto constituyen un producto identitario que marida muy bien con la tendencia hacia la personalización absoluta de los viajes y movimientos de las personas en todos los continentes.

-¿Qué opina de la cada vez mayor proliferación de apartamentos turísticos?

-Sin duda, las viviendas privadas puestas al servicio de los viajeros están constituyendo un revulsivo único de la industria turística y el mayor factor de la democratización turística en todo el mundo. Los hábitos viajeros cambian constantemente en virtud de la personalidad de quienes viajan. Y las nuevas generaciones viajan mejor informadas, más capacitadas y más empoderadas para consumir los productos turísticos más afines a su personalidad y más acordes con sus expectativas.

Los hoteles han sido unidades de alojamiento reguladas para el turismo del siglo XX. El nuevo turismo, el turismo del siglo XXI, es multimodal, multipersonal. De ahí que el modelo de negocio hotelero debe evolucionar o, de lo contrario, desaparecer. No es concebible un futuro sin viviendas turísticas, tal vez en mayor número que el de plazas hoteleras. El alojamiento del futuro será un híbrido de hoteles, apartamentos y viviendas particulares.

-¿Qué le parece la provincia de Cádiz a nivel turístico?

-La ventaja de llegar tarde al desarrollo es caminar con el calzado correcto. Es cierto que el pionero siempre lleva la ventaja de la delantera. Pero el que llega después no comete los mismos errores que el vanguardista. Y en ello está la provincia de Cádiz en su conjunto: Cádiz es hoy una joya del turismo peninsular. La variedad de su oferta, el carácter intacto de su patrimonio monumental, la singularidad de sus pueblos blancos, el carácter bravo y a la vez pulcro de su litoral, la alegría permanente de sus gentes convierten a toda la provincia en un must turístico mundial.

Las cifras de crecimiento experimentadas en los últimos años así lo atestiguan. No veo un pueblo mejor conservado en su naturaleza prístina que Vejer, por ejemplo. Todos los años vengo a Cádiz, y muchas veces lo he hecho tomando un vuelo desde la que ha sido mi residencia en la última década, Nueva York. Desde Manhattan nunca me apeteció viajar a Long Island, que exhibe unas maravillosas playas, pero siempre me apetece venir a Cádiz.