Caduca el PGOU de Barbate tras 17 años de trámites y sin entrar en vigor

Esto supondrá un nuevo retraso de varios años según lamenta este colectivo vecinal, con lo que, "siendo ya grave la situación de abandono municipal de la zona, el estado de indefensión y los episodios de discriminación y agravios comparativos que desde hace décadas sufre la población de Zahora y Los Caños de Meca, también por parte de otras administraciones competentes, se seguirá creando un enorme daño y perjuicio a los derechos e intereses legítimos de la población". Y añaden que los vecinos de Zahora "merecen una indemnización por esta manifiesta incapacidad de la Administración, ya que ahora tendrán que seguir esperando a la aprobación de estas normas de regularización de las que incluso, en muchos casos, depende el que tengan acceso a los servicios básicos como son el abastecimiento de agua y el saneamiento que siguen sin existir en la zona". Este colectivo vecinal no descarta perdir responsabilidades económica al Ayuntamiento.

Según ha informado este colectivo vecinal en un comunicado, esta semana se ha celebrado una vista en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz en el que declararon los abogados del Ayuntamiento y de la asociación vecinal, los técnicos de la Comisión Provincial de Ordenación Urbanística de la Junta de Andalucía y el ex presidente del colectivo vecinal, José Antonio Mármol.

Quirós lamenta todo el dinero y el tiempo perdidos

Rafael Quirós, ex alcalde y miembro del Grupo Municipal Socialista, ha calificado de "grave y desagradable" la situación que se genera para el municipio de Barbate ya que se vuelve al año 1995, cuando se comenzó con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Quirós asegura que el equipo redactor dirigido por el urbanista Manuel González Fusteguras avisó al Ayuntamiento de que debía remitir a la Delegación Territorial de Fomento la documentación del Plan General. Además apunta que la Junta también avisó al Consistorio de que debía remitir esa documentación que no fue enviada, ni se pidió una prórroga, lo que supone "un quebranto económico para la localidad de más de 740.000 euros". El edil socialista cree que el equipo de gobierno del Partido Andalucista (PA) no es consciente del problema que se le viene encima a la localidad con esta caducidad del PGOU.