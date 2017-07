Los perros tienen su sitio en CamposotoVamos a mi playaLa Isla presume de tener la única playa canina de la provincia

Que sí, que lo de la playa canina, por anecdótico que pueda parecer, es uno de los temas que más polémica ha arrastrado en La Isla desde el pasado verano. Que tiene sus acérrimos detractores y también sus animalistas partidarios que se movilizaron para votar a favor en la consulta que hizo el Ayuntamiento pero que ahora han mostrado su rechazo porque el resultado final no les convence, sobre todo porque no resulta cómodo andar con tu perro dos kilómetros por la playa bajo el sol hasta llegar al espacio que se ha acotado para las mascotas. Que el asunto -¡increíble!- desborda las redes sociales con cientos de comentarios cada vez que se aborda.... Pero la de San Fernando, en Camposoto, es también la única playa canina que existe en toda la provincia. Y esa particularidad no deja de ser un valor en alza en una sociedad cada vez más atenta a las sensibilidades animalistas. El Ayuntamiento isleño, que alardea de tener incluso una concejalía de Bienestar Animal, hasta se ha referido al potencial turístico de esta playa para perros al recordar que cada vez son más las familias que planifican sus vacaciones en función de los lugares a los que pueden ir y disfrutar con sus mascotas...

El caso isleño está lejos todavía de convertirse en ese referente turístico aunque sí ha conseguido aparecer en las webs dogs friendly e incluso verse como un reclamo para los amantes de las mascotas en las localidades más cercanas. Y si uno se aventura a dar ese paseo en dirección a la Punta del Boquerón que lleva hasta la playa canina desde la última pista de Camposoto se encontrará, en general, con dueños y mascotas -no muchas, es cierto- que hacen oídos sordos a todas esas dificultades e inconvenientes para pasárselo en grande y disfrutar sin complejos y con tranquilidad de la arena, el sol, el mar...

Pero vayamos por partes. La playa canina de Camposoto se estrenó en el pasado verano tras conseguir la autorización correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Era una decidida apuesta del gobierno municipal que tuvo incluso que sortear las reticencias del movimiento vecinal con una votación on line que finalmente resultó favorable. De hecho, y esto conviene dejarlo claro, esas singularidades que acompañan a este espacio del litoral reservado a las mascotas y que tantas críticas han despertado obedecen única y exclusivamente a la necesidad de ajustarse a las excepciones a la normativa autonómica que permiten precisamente que se haya hecho hueco a los perros en este rincón natural.

La playa canina debe necesariamente estar a cierta distancia de la zona acotada para el baño y dotada de los servicios habituales, lo que obliga a lo usarios a una caminata de dos kilómetros a partir de la última pista de acceso a Camposoto. Ha sido una de las quejas que más se ha escuchado en las redes sociales, quizás por la falta de información previa respecto a la ubicación y a las normas de obligado cumplimiento que requiere esta playa, que -como se ha apuntado- no deja de ser una excepción a la normativa autonómica y que, como tal, debe cumplir ciertos requisitos. Y ciertamente, es muy conveniente que las personas que se acerquen a la playa canina isleña sepan verdaderamente de antemano qué es lo que se van a encontrar para evitar sentirse defraudados.

El espacio acotado para las mascotas abarca una superficie de unos 5.000 metros cuadrados. El baño está prohibido para las personas para cumplir con el decreto 194/1998 de 13 de octubre por el que se aprueba el reglamento sobre vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño de carácter marítimo. Y las mascotas deben llevar correa incluso en el agua aunque también pueden soltarse en un recinto vallado de 1.125 metros cuadrados.

Así que, vistos los requisitos, hay quienes prefieren pasar de la playa canina. Pero también otros que se toman con mejor ánimo la estricta normativa para disfrutar con sus mascotas de un día de playa, cosa que no pueden en hacer otros municipios.