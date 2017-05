Candón (PP) declara por los contratos prorrogados de la depuradora portuense

El diputado nacional del Partido Popular Alfonso Candón, ex-alcalde de El Puerto y hoy concejal en la oposición en esa ciudad, acudió en la mañana de ayer a los juzgados para declarar como investigado por la causa abierta por la prórroga sin concurso de la gestión y mantenimiento de la depuradora de Las Galeras, en 2013, con contratos por importe de 32 millones de euros. Candón era entonces concejal del PP y consejero de la empresa municipal de aguas, Apemsa, hoy una empresa mixta con casi la mitad de las acciones en manos de Aqualia.

Alrededor de media hora duraba la declaración de Candón, que estuvo acompañado a la salida por los concejales del PP en El Puerto Germán Beardo, Millán Alegre y Javier Bello, así como por el que fuera consejero delegado de Apemsa durante el gobierno de PP-PA, Daniel Pérez, y el funcionario municipal y técnico de Participación Ciudadana José Antonio Hernández, amigo personal de Candón.

A la salida del Juzgado el diputado y concejal no quiso hacer declaraciones, aunque sí las hizo su abogado, Juan Carlos Alférez, quien considero este caso "un asunto menor, una simple irregularidad administrativa que no soporta el menor análisis en sede penal". El abogado se mostró convencido de que la causa "deberá ser archivada", argumentando que "tiene más repercusión de la debida por la condición de aforado de Candón. En circunstancias normales este asunto hubiese estado archivado hace tiempo. Respetamos la acción de la justicia, pero creemos que este caso no debería haber pasado el filtro de la jurisdicción administrativa", dijo.

Asimismo, el letrado recordó que Candón ha declarado "de manera voluntaria y ha renunciado a su fuero para cooperar en el desentuerto de esta cuestión". Para Alférez "los hechos tienen explicación, no son irregulares. La decisión se tomó con informes técnicos, financieros, y estaba presente el secretario del Ayuntamiento. Es un asunto claro y nítido porque no fue una adjudicación, sino una prórroga de un contrato, que no es lo mismo".

Por parte de la acusación particular que ejerce Ecologistas en Acción, miembro de la plataforma Apemsa no se Vende que denunció el caso ante la Fiscalía en 2014, acudió el abogado Juan Domingo Valderrama, quien explicó que Candón se había negado a responder a sus preguntas como acusación particular. "Solo ha contestado a las del Ministerio fiscal y las defensas y la contestación de esas preguntas ha sido bastante cándida, no ha entrado en el fondo del asunto, que es tremendamente claro. Se pudo dar a dedo un contrato de importes millonarios sin justificación técnica ni jurídica", explicó.

El abogado de Alfonso Candón justificó este silencio argumentando que "el interés de la acusación particular no es conocer el fondo de la verdad sino hacer ruido. No nos prestamos a eso", concluyó.