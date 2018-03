El Centro Bahía de Cádiz, una factoría que ya vive del futuro

Hace unas semanas, medio millar de directivos de Airbus de todo el mundo se dieron cita en Cádiz. La elección de Cádiz podía sorprender. En la provincia hay dos plantas, Puerto Real y El Puerto. En el caso de El Puerto se trata de una planta pequeñita dentro de la estructura de la multinacional. ¿Por qué elegir este punto para hacer la mayor concentración anual a nivel mundial de la compañía? Porque El Puerto tiene una enorme importancia estratégica. En la planta de Airbus se trabaja en algunas de las soluciones que serán realidad en el futuro. "Nuestra fuerza es el potencial investigador de nuestros equipos", resume su director, Prudencio Escamilla.

Un paseo por sus instalaciones muestra la gran cantidad de elementos novedosos con los que se trabaja. Hay un pequeño apartado en una de sus naves que en Airbus llaman "nuestro pequeño museo". Se trata de una exposición de piezas que han marcado la historia reciente de la planta y que han sido utilizadas para aviones de combate, supersónicos o aviones sin pilotaje. De fibra de carbono al titanio han sido pequeños cambios revolucionarios que ya se utilizan en muchas plantas de Airbus una vez que se testaron en El Puerto.

Pero hay más. En Airbus El Puerto se sigue trabajando mirando al futuro. La experimentación con fibra seca, que hará innecesarios en un plazo no muy largo los gigantescos autoclave que secan y prensan la fibra de carbono. Eso permitirá la fabricación de piezas a un coste cinco veces más bajo que actualmente. El próximo agosto llegará a esta planta, no a ninguna otra, el robot más grande del mundo. La idea parte de la propia planta de Airbus y el desarrollo y la fabricación será austriaca. Este gigantesco robot permitirá la carga y descarga en doce minutos de sus fan cowl, los recubrimientos del motor que es una de las principales cargas de trabajo de esta planta. Para realizar esta tarea (que consiste en situar los moldes para que sean prensados en una gigantesca máquina que atornilla a la velocidad del rayo con fallo cero) hace falta detener la producción durante un tiempo. Con el nuevo robot, la velocidad de producción, ya muy alta, casi al nivel de las cadenas de automoción, se va a multiplicar, "lo que nos hace competitivos en un mercado que ya de por sí es bastante competitivo, con Asia intentando pisarnos los talones. Nosotros no reducimos costes en lo laboral o en lo material, nosotros abaratamos costes gracias a la tecnología y la investigación".

Otra de las joyas de la planta de Airbus es su proyecto, en colaboración con la Universidad de Cádiz, de big data. El espacio en el que se encuentra el nombre del proyecto es muy pequeño y consta de poco más de un ordenador y tres sillas, "pero es que el big data no vive aquí, sino en cada una de las pantallas situadas en las zonas de producción". El big data es un elemento capaz de analizar cerca de 400 elementos al momento y saber qué podría llegar a fallar si se realiza una determinada acción y no otra. Es capaz de predecir. Para el control de calidad, este elemento que Airbus está esperando para aplicar en todas sus plantas en un plazo no muy superior a un año, le va a permitir acudir a los clientes con una oferta muy atractiva.

Pero esta investigación no se centra sólo en la maquinaria, en el mundo 4.0 o en la tecnología. También se aplica en recursos humanos. "La motivación del personal es algo en lo que trabajamos muy intensamente porque va a permitir no sólo que nuestros empleados se encuentren más a gusto, sino que esto también va a reducir el absentismo, que en nuestro caso es uno de los más bajos de todas las plantas de Airbus en el mundo, rondando apenas un 2%", asegura Escamilla. "El factor humano es indispensable para el funcionamiento de una planta de estas características", dice

Para Juan Ramón Astorga, la propia dimensión de la planta es la que le permite trabajar con más comodidad en esa proyección. "Somos más diversos y más flexibles, hacemos muchas cosas y eso nos hace singulares". Así lo pudieron ver los 500 ejecutivos de Airbus y así se ha reconocido a esta planta como una pieza clave de futuro en una de las grandes compañías mundiales de la aeronáutica.