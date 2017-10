Chipiona, capital del empleo por un hotel

Todo un acontecimiento. Triste y a la vez alegre. Muchísimos parados, pero también numerosos puestos de trabajo disponibles. Chipiona acogió ayer la primera de las dos jornadas programadas para la selección del personal que necesitará el nuevo establecimiento de la cadena Best Hotels. Hoy se cerrará la convocatoria presencial con la previsión de que serán, en total, unos 2.500 los parados de toda la provincia gaditana que aprovecharán esta oportunidad que ofrece el futuro hotel de la zona chipionera de Costa Ballena, cuya apertura está proyectada para la próxima primavera con 250 empleos directos, 80 de ellos fijos.

El lugar elegido para citar a los parados en estos dos días es el Centro de Adultos. Ayer, antes de la apertura de las instalaciones a las nueve de la mañana, ya había alrededor de 300 personas haciendo cola. El "número 0" de la lista habilitada para atender a una afluencia tan extraordinaria de desempleados fue un vecino de El Puerto que se desplazó hasta Chipiona la noche anterior y durmió en su coche. La siguiente, una jerezana en paro con 20 años de experiencia como cocinera. Mil y una historias de gente deseosa de venderse bien ante la empresa.

"Esto es una burrada. Aquí te pegas todo el día". "Yo no he visto esto en mi vida". "¿Que hay que hacer cola para coger número?". La larga espera -de horas- dio para mucho. También para bromear: "He tenido que levantarme a las seis de la mañana para ponerme rímel". Los responsables de la empresa apenas tuvieron tiempo para "un bocadillo" a mediodía. La entrega de currículums y las breves entrevistas personales continuaron por la tarde. Para hoy el horario previsto es sólo de mañana.

En estrecha coordinación con Best Hotels,el Ayuntamiento intentó, como pudo, poner orden, pero las autoridades locales reconocían estar "desbordadas". Las instalaciones exteriores del Centro de Adultos se quedaron pequeñas para acoger a tantos desempleados. Ya en las primeras horas de la mañana la cola ocupaba el tramo de la calle Larga donde se encuentra ese edificio público. De hecho, el Consistorio se vio obligado a cortar la calle al tráfico con efectivos de la Policía Local y Protección Civil.

Además, el programa de atención a los parados se fue modificando sobre la marcha por falta de tiempo. La cadena hotelera empezó recibiendo a los aspirantes, reunidos en grupos de 35, con una presentación audiovisual sobre la propia empresa. Luego, los desempleados entregaban su documentación e iban pasando por entrevistas individuales de poco más de un minuto. Pero no fue así durante toda la jornada, porque al entregar el número 700, el Ayuntamiento y la firma hotelera coincidieron en la necesidad de acortar los tiempos. Así, por ejemplo, no todos los aspirantes vieron la presentación ni todos tuvieron la suerte de ser entrevistados. Micrófono en mano, el concejal de Urbanismo, Rafael Naval, se encargó de ir comunicando a los parados las decisiones que iban cambiando el rumbo de la jornada con el objetivo de "atender al mayor número posible" de personas. "Gracias por vuestra asistencia, pero esto es demasiado", reconocía.

Juan Palacios, director regional de Best Hotels, destacó el especial interés de la cadena por conocer la disponibilidad de los aspirantes para otros hoteles, habida cuenta de que esta firma posee más de una treintena de establecimientos repartidos por distintas comunidades: Cataluña (17), Andalucía (10), Canarias (3) y Mallorca (1). También cuenta con uno en Andorra. Los andaluces se hallan en Almería, Málaga y Granada. El que se está construyendo en Costa Ballena Chipiona será el único de Cádiz.

La selección de personal no se agota con estas dos concurridas jornadas en Chipiona, pues seguirá disponible la página web de referencia para todas las personas interesadas, cuya dirección es empleohotelchipiona.isbilyacomunicacion.es. De acuerdo con las previsiones de la cadena, las últimas entrevistas se llevarán a cabo entre enero y febrero. Los primeros trabajadores que se incorporarán serán los de limpieza y servicios técnicos meses antes de la apertura del hotel.

La alcaldesa, Isabel Jurado, mostró in situ la "satisfacción" del Cabildo ante la acogida de este proyecto entre la población desempleada. "Estamos muy contentos, porque vemos que la gente está muy ilusionada. Este hotel es una apuesta muy importante por el empleo y el turismo en la provincia", afirmó. Según Jurado, "Costa Ballena Chipiona está de moda a nivel turístico". Y es que otras empresas que han comprado parcelas en la zona proyectan la construcción de hoteles y apartamentos turísticos.