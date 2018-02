Ciudadanos denuncia el retraso de las obras de la carretera de El Puerto

Ciudadanos (C's) denunció ayer públicamente el retraso de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la carretera de El Puerto, lamentando que "podrían" alargarse mucho más de lo programado.

María del Carmen Ruiz, concejala de esta formación política, dijo "no entender cómo estas obras van a llegar, en el mejor de los casos, a un periodo de ejecución del doble de lo previsto". "Estos trabajos, que comenzaron en octubre de 2017, son necesarios para la ciudad, pero ya molestan más que benefician a los comercios e industriales de la zona. Las obras tenían un periodo de ejecución de tres meses que a la firma de la adjudicación se suscribió por un mes y medio, pero no se han cumplido dichos plazos", censuró in situ.

Ruiz reclamó al Gobierno local del PSOE que "presione" a la Diputación para que "acelere el ritmo de las obras", argumentando que se trata de una actuación de más de 500.000 euros financiada por la institución provincial con cargo al Profea, el antiguo PER. En este sentido, demandó al equipo de Gobierno que realice las gestiones necesarias para que los trabajos en cuestión "terminen antes del verano".

La concejala de C's lamentó que se incumplan los plazos establecidos para la ejecución de estas obras "en plena entrada de Sanlúcar", de tal manera que "los visitantes tienen que ver una primera imagen de nuestra ciudad que no nos beneficia". De ahí el "descontento" de este partido de la oposición municipal con el "ritmo" actual de los trabajos de mejora de este vial.