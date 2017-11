Clásicos del feminicidio

Antes, hace no mucho, los llamábamos crímenes pasionales. Pasión...

El whatssap de Clemencia era un zumbido permanente. Ni lo miraba. Sabía lo que había. Era Florentino, con el que había mantenido una larga relación. Uno de los últimos que leyó: "Puta, sólo me has querido para follar y para el niño. Si no eres para mí, no serás para nadie". No era muy tranquilizador, pero Clemencia no le denunció porque Florentino tenía antecedentes y no quería perjudicar al padre de su hijo. Hasta que él la atrapó en el polígono camino de la escuela de Hostelería de Jerez. La hubiera matado, iba a matarla, él lo dijo. La intervención del padre de Clemencia, que estaba avisado, le salvó la vida. O mía o de nadie, un clásico del feminicidio. En 2011 en Colombia hubo una plaga de lanzadores de ácido contra rostros de mujeres. El ácido desfigura, nadie te volverá a mirar a la cara. "O serás mía o no serás de nadie".

Nadie le salvó la vida a Raquel Barrera, asesinada por su marido, un hombre de perfil totalmente distinto al de Florentino. Sin antecedentes, introvertido, nada impulsivo, tan poquita cosa en la silla de los acusados: "He matado a lo que más quería". Insistía en lo que les dijo a los policías que le detuvieron: "La maté por amor". La mujer que amaba, con la que estaba casado y con la que tenía un hijo de 25 años, le iba a dejar. Fue la última víctima mortal de violencia de género en la provincia. Ocurrió en 2014. Maté a lo que más quería, otro clásico. Posesión y amor. "Perdóname Delilah (el gran éxito de Tom Jones), simplemente no pude soportarlo". Una confesión de asesinato convertida en clásico del pop que la gente canta como una canción de amor. Esto del amor, si eres mujer, es deporte de riesgo.

Dos agresores tan opuestos sirven sólo para constatar el perfil tan amplio que abarca una generalización llamada violencia de género pero que finaliza siempre en lo mismo: una mujer maltratada y frases de cliché para justificar desde una óptica troglodita, pero peligrosamente asentada: pasión posesión. 45 veces en España este año, 914 en los últimos quince años. ¡914! mujeres asesinadas. Números, estadísticas. Tanto se ha escrito... Cientos de estudios y de informes, especialistas, todo un mundo en torno al será mía o de nadie, a maté lo que más quería. Pero hagamos un intento más.

De esas 914 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España desde 2003, 15 vivían en la provincia, un 8,3% de las 179 muertes que hubo en Andalucía. Las leyes han hecho que los volúmenes estadísticos aumenten en medidas de protección, sentencias, denuncias. Se quiere pensar que algún día también incidirá en el descenso de las muertes que lamentemos. En 2016, por primera vez desde que se realiza el registro España bajó de las 50 mujeres asesinadas por parejas o ex parejas -es imprescindible para entrar en el listado de muerte por violencia de género que te mate alguien conocido-. Pero, en realidad, los números son imprevisibles, se mueven caprichosamente. Un año mueren 76 (2008), otro 44 (2016) y en 2017 alcanzamos las 45 el pasado viernes con el temible diciembre, en el que estadísticamente más crímenes pasionales se producen, a la vuelta de la esquina. En Cádiz el año arrancó con movimiento y en los seis primeros meses se habían producido un 61% de denuncias en la comparativa con el año anterior: 2.400 mujeres denunciando a hombres. Pero esto no parece ser un indicativo de criminales ocultos. El 84% de las víctimas mortales de este año no habían presentado denuncia. ¿Cuál es la magnitud del agujero negro? Porque sí hubo muchas denuncias, 35 por cada 10.000 mujeres, o, lo que es lo mismo, tres de cada mil sienten la necesidad, sea esta cual sea, de que el Estado las proteja de un hombre.

En el informe de magnitudes de violencia de género que elaboró la Junta con datos cerrados hasta el pasado junio se hace un análisis tratando de buscar claves. De este modo se sabe que el mayor segmento tanto de víctimas como de asesinos está entre los 30 y los 40 años y que en la mayor parte de los casos fueron asesinadas por el hombre que vivía con ellas, es decir, no su ex pareja o una relación esporádica: el monstruo vivía dentro, es más, en la mitad de los casos el crimen se produce en el reducto de mayor intimidad, en el dormitorio. Bien es cierto que en siete de cada diez casos la pareja se encontraba en fase de ruptura. Aunque tras la posesión y la pasión criminal es habitual, a continuación, que el asesino intente quitarse la vida. 24 no lo hicieron, diez sí. Ocho lo intentaron y no lo consiguieron. Les resultó más fácil matar que matarse.

La abogada cordobesa Aurora Genovés ha ido un poco más allá y realizó en su día un estudio sobre crímenes contra mujeres desmenuzándolos a través de 150 sentencias. Es posible que sea el mejor instrumento que en todo este tiempo se ha acometido para meterse en la cabeza del macho asesino en España. El pasado año coordinó una reedición de ese estudio para la Junta de Andalucía con más medios. Su tarea fue buscar pautas para incidir en las actuaciones. Por ejemplo, uno de cada tres crímenes contra la mujer se produce en el ámbito rural, en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, pese a que en ellas no vive ni el 15% de la población andaluza. Otro, en ocho de cada diez casos el crimen se califica como asesinato. Esto quiere decir que existe una planificación en la mayoría de los casos. "Es una violencia consciente y premeditada", concluye Genovés. Como vemos, rara vez la pasión es un impulso. Y si existe un plan, el plan se puede abortar. Es muy importante que las mujeres amenazadas, denuncien o no, sepan esto.