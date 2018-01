Colombo (PP) considera un "fracaso" la gestión económica en la Diputación

"Con los casi 126 millones de euros que le han sobrado a Diputación salen 30 planes de inversión como el plan de cooperación local. Estos son los números del fracaso socialista", dijo la portavoz adjunta del PP en Diputación, Mercedes Colombo, quien lamentó que la institución provincial "sólo sea capaz de invertir excepcionalmente en los municipios".

"Al Gobierno socialista le sobraron 64,7 millones de euros en 2016, tal y como señaló el diputado de Economía, Jesús Solís, y en noviembre de 2017 aún quedaban por ejecutar inversiones por valor de 56 millones", señaló Colombo. La diputada del PP añadió que la Diputación "no fue capaz de gastar otros 5,1 millones de euros presupuestados para la ejecución del plan provincial de obras y servicios".

Colombo se mostró preocupada porque el Gobierno socialista, dijo, "sigue sin aclarar cómo va a salir del lío económico en el que ha metido a Diputación, después de que se haya conocido que el periodo medio de pago en noviembre alcance los 148,5 días, en la misma línea de octubre, y que ha obligado al Ministerio de Hacienda a apercibir a la institución provincial".

"Diputación no invierte ni lo previsto", añadió, "ni lo que necesitan las localidades y no puede hacerlo porque no puede pagar lo que gasta. Están pagando la factura pequeñas y medianas empresas y los gaditanos de toda la provincia". Colombo dijo Irene García tiene "talento" para liderar la oposición pero "incapacidad para gobernar".