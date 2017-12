Condenado a 10 años por maltratar y abusar de su novia menor de edad

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un vecino de la ciudad a la pena total de diez años y tres meses de prisión por maltratar y abusar sexualmente de su novia menor de edad. En concreto, el tribunal gaditano lo considera responsable de los delitos de violencia habitual, maltrato familiar, coacciones, lesiones, abusos y amenazas agravadas por el quebrantamiento de una medida de alejamiento.

La sentencia expone que el encausado, de 25 años de edad, comenzó a salir con una chica de 16. La relación, que duró unos 10 meses, estuvo marcada por "el carácter extremadamente celoso y dominante" de él, que afloraba "sobre todo cuando consumía drogas".

Según especifica la sentencia, el 15 ó 16 de junio, ya cesado el noviazgo y tras varios episodios violentos previos, el procesado llamó en repetidas ocasiones su ex pareja sin lograr comunicarse con ella. Cuando finalmente contactó con la menor, él comenzó a proferir "maricón, da la cara, quién eres". A pesar de que la chica le refería que no estaba con nadie, el prosiguió: "Sé que estás ahí, no le mandes callar, como vuelvas a colgar, verás; voy a subir a tu casa y la voy a liar".

Ante el miedo de lo que pudiese hacer su ex novio, explica la resolución, ella no colgó. Y cuando ya se encontraba en una esquina próxima a su casa, él la abordó y siguió preguntándole con quién había estado. Agarrándola por el brazo la condujo a un portal próximo a su domicilio y le dijo que se quitase la prenda tipo mono que llevaba y que él le había regalado. Ella le pidió que se esperase, que quería subir a su casa para cambiarse de ropa y así poder devolvérselo. Él le dijo "no, si yo no te voy a quitar el mono, lo que voy a hacer es comprobar si has estado con otro hombre", para a continuación tirar del mono hacia abajo dejándola semidesnuda y abusar sexualmente de ella. La víctima lo apartó y huyó hasta su vivienda mientras él la perseguía y le gritaba: "Como me entere de que estás con otro hombre lo voy a matar".