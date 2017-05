Conil dejará de elegir a la reina y damas en sus ferias por estar "desfasada en el tiempo"

El alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez (IU), avanzó ayer en el acto de presentación del cartel anunciador de la Feria y Fiestas que se celebrará en el diseminado de El Colorado entre el 1 y el 4 de junio, que se dejará de proclamar a una representación de las jóvenes de la zona como reina y damas, una medida que se extenderá también a la Feria y Fiestas en honor a la Patrona, Nuestra Señora de las Virtudes, prevista para el próximo mes de septiembre. El regidor puntualizó que se trataba de la elección de una representación femenina que calificó de "desfasada en el tiempo" y para la que ya no se presentan candidatas al no verse representadas las mujeres de la localidad.

Así, Bermúdez manifestó que para tomar esta decisión hay dos razones de peso, fundamentales e importantes. La primera es que "entendemos que este tipo de celebración de las reinas y de las damas es algo ya anacrónico y fuera de lugar, donde no se representan los valores que queremos transmitir". La segunda de las razones pasa por que "las jóvenes de Conil de 16, 17 o 18 años no se presentan a este tipo de elecciones, así de claro, ya las jóvenes de nuestro pueblo no se ven representadas en una elección de reina o de dama, por lo que había que estar haciendo compromisos o buscando a chavalas que quisieran serlo o incluso repitiendo de un año para otro". El regidor conileño avanzó que ahora se hará un acto de homenaje y reconocimiento a personas del municipio que por su trayectoria personal o profesional merezcan que se les valore de otra manera más ajustada a los tiempos actuales.

Precisamente, el Ayuntamiento de Medina Sidonia abría anoche su programa de la Feria de Primavera con la elección de las asidonenses infantiles y juveniles mediante un acto de proclamación y a través de una votación.