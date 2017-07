Conil quiere turismo, pero de calidad

La localidad gaditana ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años, quizás ha sido su agua azul, su arena fina y blanca o sus habitantes . Tal vez ha causado efecto el color tan especial que nace de todas las casas y que se puede observar desde cualquier playa que se asienta cerca del paseo marítimo. El verano llega y los habitantes de esta localidad acogen con gran entusiasmo la ola de personas que pasan por la localidad durante los meses de más calor después de un invierno demasiado tranquilo. Sin embargo la llegada de más personas supone para el municipio ruidos, escándalos, suciedad y actos incívicos.

Sofía Dimitra García, trabajadora de una inmobiliaria en la calle Chiclana, asegura que los jóvenes dejan las viviendas muy sucias y en algunos casos destrozadas. Desde la inmobiliaria se han propuesto subir la fianza a 250 euros, este año ronda entorno a los 100 euros, una cantidad que no cubre los imperfectos ocasionados por los jóvenes. También García comenta que intentan no alquilar mucho a jóvenes por la situación que se está dando, "pero no quieren dejar de hacerlo del todo porque no deben pagar estos actos una mayoría joven que sabe comportarse".

Conil atrae y atrapa a la juventud por su ambiente nocturno para luego concentrarla principalmente en una zona conocida como la calle del Peñón. En ella están ubicados numerosos pubs que esconden música, alguna que otra guitarra y voces nuevas que acarician por primera vez un micrófono. Estos bares, coctelerías son el sitio preferido para aquellos amantes de la noche.

La calle respira alegría y ofrece diversión. Pero llegan las tres de la madrugada y parece que ese ambiente festivo se apaga y da paso a otra cosa, a un tipo de acciones que no deberían ir ligados nunca con divertirse. Vecinas de la zona como María Pastora y Manuela Estudillo, a sus setenta y largos, comentan los gritos en la madrugada. Pastora que vive en la calle Cádiz asegura que no le molestan, pero Estudillo sí que se ha visto perjudicada por el alboroto acaecido durante la madrugada. Pese a estas declaraciones ambas vecinas afirman que prefieren ver el pueblo así, lleno de vida, que "el escándalo son situaciones puntuales".

A pocos metros de la famosa calle del Peñon se encuentra la discoteca Ícaro situada muy cerca del Arco de la Villa, restos de una de las puertas que protegía al pueblo. Esta zona es lugar de concentración masiva de personas, pero también de líquidos, de vecinos desesperados y de personas ya confundidas.

Conil llora a las seis de la mañana, por sus calles corretean todos los cristales rotos, el alcohol, los restos de comida de algún bar que se intenta ganar la vida abriendo sus puertas en la madrugada.

Vecinas de la zona del Arco de la Villa que prefieren no dar sus nombres soportan la situación como pueden desde hace bastante años, cuando la discoteca cierra sus puertas y se vive 'Sanfermín' en Conil. "Las calles se asemejan a un baño público y la policía no aparece para dispersar", dicen. Además, se quejan de la falta de personal de limpieza.

Este pequeño pueblo y sus habitantes quieren que el turismo de familia aumente, y que la juventud que llegue se comporte adecuadamente, coinciden las personas entrevistadas. La localidad pretende alcanzar un turismo de calidad, comentan. Conil no quiere daños, no quiere suciedad a las seis de la mañana. Este pueblo quiere y sueña poder amanecer cada verano sin tener que borrar las cicatrices que dejan algunos en las calles.