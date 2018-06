El Consistorio eliminará la deuda gracias al superávit de 500.000 euros

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, adelantó ayer que los datos de las tres últimas liquidaciones presupuestarias ya cerradas, las de 2015, 2016 y 2017, han arrojado un superávit que casi alcanza el medio millón de euros. En concreto, el ejercicio 2015 se ha cerrado con 230.034,10 euros positivos; el ejercicio 2016 ha arrojado, por su parte, un resultado ajustado también positivo en 117.700,58 euros; y 2017 se ha cerrado también en positivo, con un superávit de 118.515,42. Según el regidor, "la suma, de casi medio millón de euros, pone de manifiesto el responsable trabajo económico que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno, que ha logrado cerrar en positivo los últimos ejercicios económicos, empleando para ello un principio de prudencia presupuestaria que arroja, en este momento, este saldo positivo". Con esta cantidad, que en concreto suma 466.250,10 euros, el remanente líquido de tesorería del Ayuntamiento ha logrado ascender a los 519.894,69 euros, cantidad que permitirá al Consistorio amortizar toda la deuda bancaria: "Vamos a pagar todo el dinero que debemos a los bancos, que en realidad no es una cantidad grande para un Ayuntamiento. En concreto, vamos a amortizar tres viejos préstamos que sumaban más de 400.000 euros, de los que nos quedaban por pagar 221.079,01 euros: el préstamo de la reforma del edificio del Ayuntamiento, que aún se amortizaba; el préstamo del polígono y un préstamo solicitado en 2012, de manera obligada por el Gobierno de la nación, para pagar unas deudas a proveedores, y sin el que dejará de tener vigencia el plan de ajuste por el que se rendían cuentas con el Gobierno. Con el resultado positivo, vamos a saldar toda esa deuda", explicó. El regidor dijo, sin embargo, que "no descartamos a futuro realizar algunas operaciones de crédito para distintos proyectos de envergadura que se están planteando, puesto que la deuda, siempre que sea moderada, no es ningún mal", precisó .