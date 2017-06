Crimen en familia

Paco, conocido en el pueblo como el Picador, apareció muerto en su casa una mañana. Sus familiares comunicaron a la Guardia Civil que forzaron la puerta porque no lo habían visto en dos días y que hallaron el cadáver en el suelo, en un gran charco de sangre. En esa denuncia explicaron que Paco estaba enfermo y que posiblemente le entrarían fatigas y se cayó y se golpeó con un banco, ya que ese mueble estaba ensangrentado. Pero Paco tenía la cabeza destrozada, se le veían los sesos. En cuanto observó el lugar y al muerto, el juez del pueblo supo que se encontraba ante un crimen. Entonces Momo, hermano de Paco, declaró que dos noches antes, éste estaba hablando con un vecino, un tal Rodrigo, que los oyó desde fuera de la casa de Paco y que tenían un desacuerdo sobre el precio de una vaca. Creía él que ese hombre podía haber matado a su hermano.

Así comenzaron las indagaciones sobre la muerte de Francisco Barroso Gerena, Paco el Picador, de 46 años de edad, vecino de Olvera, agricultor, que vivía en el rancho El Aneal. Corría el mes de abril de 1943. Paco era soltero. Hasta ocho meses antes de su muerte, compartía residencia en el rancho con su hermana Remedios, viuda, de 50 años, y con su hermano Gerónimo, Momo, también soltero, de 40. Pero Momo se casó con María, de 23 años, conocida como la Santa, y meses después también se instalaron en el rancho los padres de ésta, Ana (45 años) y Diego (53). Ellos cuatro y Remedios ocupaban dos viviendas separadas en una de las dos casas que había en El Aneal. En otra más pequeña, casi pegada, vivía solo Paco.

El juez de Olvera comenzó a interrogarlos a todos, una y otra vez, a confrontarlos con sus contradicciones y a celebrar careos. Tomó declaración también a otros familiares y vecinos. Y, por supuesto, al hombre señalado por Momo como el asesino. Fue un trabajo concienzudo en el que incluso hubo consultas al observatorio meteorológico de Sevilla acerca del tiempo que había hecho la noche del crimen con el fin de dar credibilidad o quitársela a un testimonio. La investigación acabó por revelar una historia en la que confluían el contrabando de tabaco, mucho dinero, disputas por una cartilla de racionamiento y hasta un fantasma. Una historia soterrada en la Olvera de la posguerra. El juicio se celebró en febrero de 1950 en la Audiencia de Cádiz, siete años después del crimen. Para entonces ya encajaban muchas piezas. Otras quedaron sueltas, quizá para siempre, desperdigadas por las cientos de páginas del sumario que hoy custodia el Archivo Provincial de Cádiz.

A Paco lo habían atacado con saña. La autopsia reveló que le fracturaron el cráneo con varios golpes realizados con un instrumento duro y romo. Y un detalle muy importante: alguien había vestido el cadáver, ya que en la ropa no había las inevitables manchas que deja la sangre durante una agresión tan brutal. El juez ordenó primero detener a Momo y a otro hermano del fallecido (Rafael) que no vivía en El Aneal. Al día siguiente, al resto de los habitantes del rancho. Fue entonces cuando Momo mencionó a un sospechoso, a Rodrigo, y dijo, en contra de lo que le habían comunicado el día anterior a la Guardia Civil, que al ver el cadáver de Paco pensaron que alguien lo había matado para robarle. Momo negó que la familia se llevase mal, como se decía en el pueblo; vivían todos en muy buena armonía, aseguró, y ni él ni su esposa ni su suegra habían tenido disgustos con su difunto hermano.

Ana, la suegra de Momo, echó por tierra esa armonía, le confirmó al juez que los rumores no eran infundados. Le contó que en enero había tenido un disgusto con el difunto Paco. Una yegua de su yerno se metió en la era de Paco y éste ("so jodía por culo, amarra esa bestia") se lo reprochó de ese modo a María (hija de Ana, esposa de Momo). Ella, Ana, le recriminó esas palabras. Y Paco agarró una piedra, las amenazó a las dos, las insultó ("mancha de putas", les dijo) y a ella le dio una patada. Ana respondió con una bofetada. Un vecino que andaba por allí intervino y apaciguó la tormenta. En un careo con Ana, Momo admitió aquella riña. Si no lo mencionó antes fue porque no le dio importancia, le explicó al juez.

A Diego, suegro de Momo, le preguntó luego el juez que por qué había dicho lo de las fatigas y la muerte accidental al denunciar el hallazgo del cadáver. Porque lo opinaron todos, respondió. Pero Momo y María ya habían declarado que pensaron desde el primer momento en un crimen y en un robo. Y Remedios acabó por convencer al juez de que iba por buen camino, que allí había un asunto oscuro. Le contó que Momo se fue para el cadáver de Paco, registró el bolsillo en el que guardaba la cartera y al verlo vacío, le espetó a ella: "Ya ves, hermana, ni pa ti ni pa mí; el que lo ha matado se lo ha llevado".

Remedios dijo más: que Paco le había confiado días antes del crimen que no se fiaba de Momo, que lo creía capaz de matarlo por haberle pegado él a su suegra.

Esa declaración abrió la caja de los truenos. María contó entonces que tras hallar el cadáver, Remedios le enseñó una bolsa, le dijo que contenía el dinero de Paco y luego la escondió en una arquita, allí en el rancho. Es decir, que el fallecido manejaba dinero y muchos lo sabían. Un vecino declaró que Paco era de posición desahogada porque era ahorrativo. Esa fama tenía, coincidió otro vecino, que echó más leña al fuego: le había llamado la atención la indiferencia con la que se comportaban los familiares la tarde en que apareció muerto. Sólo vio afectados a los hermanos Remedios y Rafael.

El juez interrogó a Rodrigo, el vecino señalado por Momo como posible asesino, y careó a ambos. El hombre contó que el difunto Paco y él eran muy amigos, que lo había visto la última vez el 11 de abril y que habían fumado un cigarro juntos. En contra de lo que sostenía Momo, en el careo negó que la noche del 14 hubiese estado en casa de Paco. El juez apreció en Rodrigo una actitud serena y enérgica, no así en Momo, a quien vio con poca firmeza.

Un nuevo careo enfrentó a continuación a Remedios con su hermano Momo. ¿Cómo habéis dicho que yo tengo el dinero de Paco si yo no tengo nada?, se lamentó Remedios. Y Momo: "Tranquila, que ya sé que no tienes nada; y no digas tonterías, que ya está detenido el asesino". Lo decía por Rodrigo.

Algo hizo recapacitar a Momo porque ese mismo día, al poco de ese careo, le comunicó al juez que cuando hallaron el cadáver vio a su hermana Remedios darle un paquetito a su hijo. Sospechaba él que era la cartera de Paco. Calculaba él que Paco podía tener diez mil pesetas o más. Sospechaba ahora de Remedios, no de Rodrigo.

María y su madre, Ana, también insistieron luego en culpar a Remedios de haberse quedado con el dinero de Paco. Ese mismo día, el juez consideró que ya tenía indicios suficientes y dictó un auto de procesamiento: estimaba que los familiares de Paco estaban implicados en el crimen porque si no fuese así, tuvieron que oír necesariamente ruido la noche del crimen desde su cercana casa, ya que hubo golpes y violencia; ellos mantenían en cambio que no habían oído nada. El juez anotaba otros datos: la indiferencia ante el muerto, la existencia de una cantidad importante de dinero, que no habían entrado en la casa de Paco durante dos días sin verlo... No había, no obstante, ninguna prueba directa que señalase a los procesados, que eran los hermanos del muerto Remedios y Momo, la esposa de éste, María, y sus suegros, Diego y Ana. Todos quedaron en prisión sin fianza. Rafael, el otro hermano de Paco, fue liberado.

En los días siguientes continuaron los interrogatorios y los careos. Y las sorpresas y novedades. Ana, suegra de Momo, declaró de pronto que cuando hallaron a Paco, los familiares encontraron en la casa tabaco de contrabando y se lo repartieron. Que Paco lo vendía, y también su yerno. Que ahora el tabaco estaba escondido bajo la cama de su hija. Diego, suegro de Momo, se sumó a señalar a Remedios como la asesina: la vio muy pálida y acelerada cuando llegó al rancho la Guardia Civil. Podía ser que la hubiesen ayudado una hija suya y su yerno, que vivían a un kilómetro de El Aneal, o un hijo. ¿Y cómo es que aquella noche no oyó usted nada?, le preguntó el juez. Por el ruido del viento y los gruñidos de los lechones.

El caso comenzaba a ponerse complicado para todos. Así que Remedios decidió defenderse y soltó su bomba el día 21. La noche del 14, le contó al juez, oyó carcajadas procedentes de la casa de Paco, se levantó y desde una veredilla observó cómo Momo, su esposa y sus suegros golpeaban a Paco. Ana le decía a Paco: "Anda, ¿quieres cartilla?, ¡toma cartilla!". Luego los vio llevarse paquetes, seguramente de tabaco. En los días siguientes simuló que no sabía nada. Les tenía miedo. Una puntualización: cuando abrieron la puerta el día 17, ella sólo se había apropiado de un corte de traje de lana de Paco.

El juez careó a Remedios con todos. La vio firme y enérgica; parecía sincera. No así Momo, a quien Remedios llamó criminal.

Un registro reveló entonces que el tabaco de contrabando estaba donde indicó la suegra de Momo. Eran 53 paquetes, más de cuatro kilos. En la casa de Remedios apareció el corte de traje de caballero. A Paco lo habían desvalijado.

El 23 de abril, el juez dejó libre a Rodrigo, el vecino señalado por Momo. Al día siguiente, otro vecino aportó más munición al sumario. Le contó al juez lo que le había dicho Diego, suegro de Momo, en enero: "Será Paco analfabeto, que ha comprado cinco o seis mil reales de tabaco y me ha llamado a mí para contarle el dinero y además de ese pago tiene más de siete mil pesetas".

En junio, todos seguían en la cárcel, en Olvera. Remedios le tendió entonces una trampa a su hermano Momo. Le pidió al jefe del Depósito Municipal que escuchase oculto una conversación que iba a tener con su hermano. Éste se la contó luego al juez: Momo le pidió a Remedios que cambiase su declaración, que dijese que sólo habían sido sus suegros y que aquella noche él estaba de cacería y María, su esposa, enferma en la cama. Remedios se negó a desdecirse.

Un mes después, Remedios siguió defendiéndose, atacando. Dormían las tres mujeres en una misma celda. Remedios le contó al juez lo que Ana le había dicho a su hija cuando ambas creían que ella estaba dormida: "Pobrecito Paco, que lo hemos matado para nada y ahora la cartera se ha quedado escondida y se la comerán los ratones".

Ese verano del 43, el juez, que quería atar todos los cabos, pidió datos a la Universidad de Sevilla sobre si hubo un temporal de viento la noche del 14 de abril. Le respondieron en febrero del 45: que allí no los tenían, que los pidiese al comandante jefe de Meteorología de la Segunda Región Aérea. Lo hizo y le contestaron en agosto de 1946: en la zona de Ronda, el viento había soplado a 50 kilómetros por hora; en la de Morón, a 10.

En abril de 1945, el juez dio por terminado el sumario y lo envió a Cádiz. Se lo devolvieron al año siguiente: que hiciese otras diligencias. El fiscal quería saber, entre otras cosas, qué era eso de "toma cartilla" que decía haber oído Remedios mientras golpeaban a Paco. El asunto lo aclaró un tendero de Olvera: explicó que los alimentos racionados de toda la familia los despachaba juntos y que se los llevaban la mujer de Momo o su madre; y que días antes del crimen, Paco acudió a la tienda y le pidió que no les entregase a ellas su parte del racionamiento porque se la quedaban. Remedios lo confirmó. Dijo que a Paco no le daban ni el café, que ella tenía que compartir el suyo con él y que, harto de esa situación, decidió disponer de su propia cartilla de racionamiento.

El juicio tardó aún. Se celebró en febrero de 1950. Hubo mucha expectación en Cádiz porque el fiscal solicitaba para Momo y María, su esposa, la pena de muerte por asesinato.

Salvaron su vida. La sentencia los condenó a 20 años de prisión por homicidio. A los suegros de Momo, a 17 años de cárcel. Remedios, a quien el fiscal consideraba encubridora, fue absuelta. El tribunal desoyó a Momo y a sus suegros, que se declararon inocentes y culpaban a Remedios del crimen y de haberse quedado con el dinero de Paco, con la cartera de la que quizá nunca más se supo. María, la mujer de Momo, se desvinculó de los suyos en esa acusación.

María, embarazada cuando ocurrió el crimen, que había parido en la cárcel, declaró en el juicio que creía que a Paco lo habían matado unos rateros o contrabandistas, no Remedios ni familiar alguno. Eso sí, aportó al caso un elemento más: dijo que Remedios la tenía atemorizada, que como leía novelas de fantasía, decía que salían fantasmas por el monte. Su madre, Ana, y su padre, Diego, también mencionaron ese inexplorado ramal del caso. Ana dijo que cuando Paco fue asesinado, ella se acostaba temprano no sólo por cansancio sino también por miedo a un fantasma que decía Remedios que había en el monte. ¿También andaba usted temeroso?, le preguntaron a Diego. "Sí", respondió, "pero a mí me da más miedo la Remedios que el fantasma".