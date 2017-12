Un repertorio de otro siglo

"Yo prefiero tener un cabo a tener una mujer, porque el cabo te da la hostia y la mujer la hostia es", cantaban. "Yo prefiero tener un tanque a tener una mujer, porque el tanque va a la guerra y la mujer la guerra es", continuaban vociferando en su desfile por las calles de Sanlúcar.

Decenas de militares de la IV Bandera del Tercio de la Legión iniciaron días atrás en la localidad sanluqueña una peregrinación andando hacia El Rocío ante la atenta mirada de numerosos curiosos que se concentraban para presenciar su paseo marcial por lugares como La Calzada camino del embarque en la playa de Bajo de Guía. Como los rocieros año tras año. Sin embargo, la vistosidad del desfile se vio empañada por los cánticos de los legionarios: "Yo prefiero tener un árbol a tener una mujer, porque el árbol tiene ramas y la mujer eh eh eh eh", gritaban al mismo ritmo. "Yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra que ladra y la mujer ladrona es", seguían cantando.

Entre el público había quienes no salían de su asombro al escuchar semejantes mensajes. Pronto circularon vídeos por las redes sociales y las críticas se multiplicaron. No podía haber sucedido aquello en pleno siglo XXI. La hasta ahora única reacción política ha tardado unos días en llegar, pero va cargada de contundencia.IU ha denunciado públicamente los "cánticos machistas y expresamente ofensivos contra la mujer" que se oyeron aquella jornada. "Vemos que aún no se han superado los valores machistas más rancios en el Ejército español, un ejército del que ya forman parte las mujeres", aseguró la formación".

IU ha exigido al Ayuntamiento de Sanlúcar que "exprese públicamente una queja por tan lamentables y tal vez delictivos hechos". El Consistorio no se ha pronunciado.

La reacción del Ejército de Tierra llegó a última hora de la tarde de ayer. En un comunicado, aseguró que ordenó ayer mismo que se supriman del costumbrismo de sus unidades estos cánticos. Aseguró que "aunque son marcadamente tradicionales y antiguos, son carentes de oportunidad".

Por ello, ha ordenado que "se supriman del costumbrismo de las unidades y que no vuelvan a producirse situaciones que no muestran la realidad del profundo respeto que el Ejército tiene por la sociedad y especialmente por la mujer, que forma parte totalmente integrada, como no podía ser de otra manera, desde hace muchos años de nuestras Fuerzas Armadas".