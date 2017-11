Luis Pardo Céspedes además de CEO de Sage Iberia, es un experto conferenciante de eventos profesionales en las principales escuelas de negocio y congresos en temas relacionados con las nuevas tecnologías, el liderazgo, la innovación y la experiencia de clientes.

-Luis ¿Cuál es el motivo de esta visita a su ‘partner’ Dantia?

-Como dicen los anglosajones, business as usual, es la forma de proceder natural. Primero, para estar cerca de nuestros principales partners como Dantia. Visitamos su data center, su servicios cloud; y, segundo, para estar cerca de nuestros clientes, de nuestro tejido empresarial. Porque recordemos que el 99% de las empresas en Andalucía son pequeñas y medianas empresas y para SAGE, que somos líder mundial en tecnológía haciendo software para la gestión de empresas, es muy importante poder ofrecerles soluciones y servicios para hacerlas más competitivas. Dantia es nuestro aliado para digitalizar Andalucía y España y por eso es importante estar cerca para conocer sus necesidades de presente y de futuro.

-Nos encontramos en lo que se podría denominar la revolución digital ¿qué análisis hace de esta revolución?

-Efectivamente es una revolución, porque la tecnología lo que está cambiando es los modelos de negocio, está cambiando las formas de trabajar. Hoy mismo hemos comprobado en Dantia que muchos de sus clientes están ya trabajando con las aplicaciones de SAGE, todas estas soluciones ya están en el cloud. Y el cloud permite no sólo el ahorro de costes sino una nueva forma de trabajar, para tener información precisa en tiempo real, lo cual les permite tomar mejores decisiones y ser más competitivos en el mercado. Con la eclosión de Internet, una mediana empresa de Jerez de un sector como el hortofrutícola o una bodega pueda tener una plataforma de e-commerce conectada con una aplicación de SAGE en una plataforma de cloud, que ofrece Dantia, y estar ofreciendo en todo el mundo sus soluciones, presentando su marca, haciéndose internacional y, por tanto, creciendo, que es de lo que se trata.

-¿Qué papel juega SAGE en este escenario y en el ámbito de la economía española?

-Sobre la relevancia de SAGE en el tejido empresarial valgan unos datos: en estos momentos más de 750.000 empresas realizan más de 1,5 millones en impuestos con nuestras soluciones. Somos la primera compañía que ha hecho el primer chatbot de contabilidad del mundo que permite lo que se llama la contabilidad invisible. También hemos sido los pioneros en lanzar una solución de Sistema Inmediato de Información, que permite el intercambio de ficheros para el IVA entre Hacienda y las empresas. Fuimos los primeros también en adaptarnos al sistema Creta para las nóminas. Por tanto, en lo que es contabilidad, facturación, y gestión de empresas somos líderes, al igual que lo somos en el mundo en este momento, con más de tres millones de clientes activos, que son empresas que están generando dos tercios de toda la contratación y el empleo que se genera, también aquí, en Andalucía. Por tanto, desarrollar esas tecnologías en el mundo y en España para hacer más competitivo el tejido empresarial, ésa es nuestra misión.

-Ofrecéis a empresas y a despachos profesionales una oportunidad para sumarse a esa revolución digital, ¿en qué pilares fundamentáis este ofrecimiento?

-Más que pilares, yo hablaría de hechos. Es importante liderar con el ejemplo, hablar menos y hacer más, como yo digo. ¿Qué hemos hecho este año 2017 sin ir más lejos? Pues sólo en España hemos lanzado cinco soluciones tecnológicas nuevas al mercado: SAGE 50C; SAGE 200C; SAGE Despachos for life, para despachos y asesorías; Sage Life y Sage One, pensada para los autónomos y microempresas. Son softwares tan sencillos que no hace falta que el cliente sea experto en contabilidad, ni en producción, ni en la gestión de clientes, porque son soluciones integrales que el cliente puede usar de forma intuitiva y eficiente. También hemos lanzado nuevas versiones del producto líder en España en la Tesorería que es SAGE XRT.

-¿Por qué Dantia es el socio ideal para asumir este reto de la digitalización de Pymes y despachos?

-Primero porque ha sido muy importante para SAGE la apuesta por los business-partners, los socios de valor. Hoy contamos en el mundo con más de 80.000 socios de valor. En España escogemos los que aportan más valor al cliente final, primero, por la dedicación, como es el caso de Dantia.

-¿Cuáles son sus retos de futuro?

-El reto de nuestros clientes. Hoy el 99% del parque empresarial en España está informatizado, pero eso no es estar digitalizado. Sólo el 57% de las empresas tiene una web, y de ellas, sólo el 20% la tiene adaptada al móvil, y tan sólo el 8% tiene una plataforma de e-commerce. Entonces nuestro gran reto es digitalizar España para que estemos entre