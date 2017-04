Dastis rechaza el cierre de la Verja y se posiciona a favor de un 'Brexit' blando

El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, continuó ayer en su línea de mandar mensajes tranquilizadores hacia el Campo de Gibraltar y descartó que entre dentro de sus planes cerrar la Verja en un futuro. La idea del jefe de la diplomacia española es, más bien, "que los españoles que viven en el Campo de Gibraltar y trabajan en Gibraltar sigan haciendo lo mismo".

Dastis, aseguró que España "está más cerca del Brexit blando", aunque advirtió de que si el Reino Unido se va del mercado común y de la unión aduanera "es difícil" que sea así. En una entrevista que publica el diario El País, Dastis señala que no ve "amenazas y chantajes" en la carta de la primera ministra británica, Theresa May, en la que trasladó a Bruselas la salida del Reino Unido de la Unión Europea y precisa que la seguridad de los europeos está en manos de Europa, no de Londres.

El jefe de la diplomacia española considera que las posibilidades de que no haya un acuerdo entre la UE y el Reino Unido "son muy bajas" porque "ambas partes saldrían perjudicadas", y aboga por un acuerdo con el Reino Unido "equilibrado, razonable y riguroso" y por una relación con España "lo más cercana posible a lo que tenemos ahora".

Alfonso Dastis considera que Escocia "saldrá de la UE cuando salga el Reino Unido: lo demás ya veremos" y recalca que España "no ve con buenos ojos que ningún estado europeo inicie procesos de fragmentación", a la vez que rechaza que el caso escocés y el de Cataluña sean comparables.