David de la Encina, preocupado por la posible intervención de las cuentas

El equipo de Gobierno está preocupado por la posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda llegar a intervenir las cuentas municipales. Un día sí y otro también, el alcalde, David de la Encina, recibe cartas del Ministerio de Economía y Hacienda advirtiendo de la posibilidad de que dicha intervención se puede producir. Los Presupuestos de 2017, no aprobados aún, llevan dos meses "embarcados en dicho ministerio, para ver si los autorizan. Tengo la amenaza del ministro Cristóbal Montoro de poder intervenir las cuentas de este Gobierno", lamentó ayer el alcalde, que manifestó que si esto llegara a suceder "no sería por motivos económicos, sino por política". "No duermo tranquilo", reconoció el alcalde. Y ello pese a que en estos años de mandato municipal la deuda a proveedores se ha reducido y también una parte de la deuda de 148 millones de euros procedente de anteriores legislaturas.

El alcalde expresó esta preocupación durante el balance del año 2017, realizado ayer en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación, celebrado en el hotel Los Cántaros. Con la presencia de los 6 concejales socialistas y varios miembros de la nueva Ejecutiva Municipal, el encuentro sirvió para abordar algunos de los asuntos más relevantes de este ejercicio. Desde el PSOE consideran que para hacer un resumen de gestión es importante recordar el punto de partida, cuando en 2015 El Puerto, tras 8 años de gobiernos del PP, "estaba hundido en una crisis muy profunda, en un abandono. A diferencia de otras ciudades -expresó el alcalde- el reto no era sólo salir de la crisis, sino reactivar la ilusión, la autoestima ciudadana y la proyección de ciudad". En este sentido subrayó que "mientras algunos no daban ni 100 días a este Gobierno, 30 meses después, aquí estamos. Algunos llevan dos años y seis meses frustrados, enrabietados y enfadados. Nosotros, el Gobierno, trabajamos duro por mejorar El Puerto".

Entre los logros de este año destacó en primer lugar "la recuperación emocional de una imagen positiva de la ciudad El Puerto", así como el avance en obras e infraestructuras, como las del entorno de Santa Clara (rotonda del cementerio), la remodelación de la calle Larga, centro de salud Ángel Salvatierra, o los 800.000 euros que se van a invertir en la barriadas con el Plan Invierte, con los que el gobierno apuesta por la mejora de las barriadas. En materia de política social, destacó que se ha conseguido abonar las ayudas en 7 días, cuando antes se tardaba hasta 2 meses, y se han ha destinado a gastos sociales un total de 810.400 euros, duplicando dicho presupuesto. "Se mantienen los compromisos con las situaciones sociales más difíciles y estamos comprometido con las personas que peor lo están pasando", subrayó el alcalde. Otra de las líneas de trabajo ha sido en materia laboral, con las plantillas de las contratas municipales, "siendo una evidencia que todos los pliegos que se han elaborado recogen la cláusula de subrogación para tranquilidad de las plantillas".

David de la Encina manifestó sentirse orgulloso de su Gobierno, de los concejales que lo forman y de su gestión; y subrayó que "somos un gobierno de izquierdas, comprometido y honesto, que ha sabido abrir la gestión municipal a la participación real". Puso como ejemplo las Empresas Municipales, "de donde huyó el PP y saltó por la borda y nosotros junto al resto de partidos y la Asociación de Empresarios hemos conseguido enderezar la situación de Impulsa".

En el centro histórico, "se están llevando a cabo importantes arreglos y reformas para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y se ha conseguido superar la apatía y el decaimiento para tener una ciudad volcada en el futuro, el desarrollo, lo positivo y la ilusión".

En clave de partido, David de la Encina, ha recordado que "este año se han renovado las estructuras a todos los niveles, y en el caso de El Puerto, ha sido elegido un nuevo comité local del que es secretario general". El PSOE cuenta ahora además con una mayor presencia en los órganos provinciales, con la designación de María Eugenia Lara como secretaria de Cooperación al Desarrollo y ONG's en la ejecutiva de Irene García y la proclamación de Ángel M. González como nuevo secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia.

Para 2018, el alcalde manifestó que "miraremos los problemas de los vecinos para resolverlos", y adelantó que el principal reto será sacar adelante el Plan Especial del Conjunto Histórico (Peprichye), la reestructuración de las empresas municipales y la revisión del Plan de Ajuste. En el nuevo año "se mantendrán los compromisos con las barriadas y colectivos sociales", de manera conjunta con IU, socio de gobierno del bipartito.