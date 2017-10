Desestimada la demanda del Servicio Público de Empleo contra 167 ex trabajadores de Delphi

El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha desestimado la demanda interpuesta por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) contra los extrabajadores de Delphi, a quienes reclamaba la devolución de las prestaciones de desempleo que recibieron tras recibir los cursos de formación de la Fundación Universidad Empresa (Fueca). En su demanda, el servicio estatal planteaba que si no existió una relación laboral (supuesto fraude), no debió existir tampoco una prestación. Pero el juez no le ha dado la razón.

En su fallo, el titular del Juzgado número 2 de lo Social expone que, si bien son más de 400 los afectados, la causa se dividió en dos sedes judiciales más, por lo que en este juicio se decidía sobre 167 de ellos. Así, concluye que si cada uno de los afectados dejaba de asistir a los cursos impartidos por Fueca "hubiese habido despido, y fin de retribución y de cotización". Además, añade que "fue una opción personal ir a esa formación, en vez de poder trabajar o buscar empleo, estando disponible cobrando desempleo, subsidio o ayuda que pudieran haber lucrado".

En tercer lugar, señala que "si el empresario es cierto y real, recibiendo la subvención y ganando en sus cuentas la diferencia entre ella y los costes; si las personas están sujetas a un horario y actividad, de lo que se aprovecha la empresa, y que sin ellos y su presencia nunca hubieran obtenido ese beneficio dinerario, no hay fraude".

Y, por último, considera por tanto que esa medida "no tenía como objeto defraudar al SEPE; por ello al acabar ese periodo dejó de existir ese deber de acudir al centro y no tener ya ocupación alguna; habiendo empresas y demandados participado válidamente en una concreta medida de Política Activa de Empleo" .