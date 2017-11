"Digan lo que digan los valencianos, el primer puerto es el de Algeciras"

-su labor política ha estado muy vinculada a la ordenación del territorio, al urbanismo. ¿Hay un urbanismo de derechas y otro de izquierdas?

-Sí, hay una manera de ocupar el territorio más especulativa y otra menos especulativa; de darle más importancia a los valores ambientales o, por el contrario, de dársela al negocio inmobiliario... En la planificación urbanística hay mucha ideología. En general, las leyes urbanísticas en España han defendido el interés general. De hecho, el urbanismo es la lucha del interés general con el particular en el uso del suelo. Si tenemos escuelas, parques o avenidas anchas es porque el urbanismo lo determina así.

-Andalucía lleva décadas gobernada por el PSOE, un partido de izquierdas. ¿Usted cree que las ciudades están bien ordenadas?

-Han mejorado mucho. En España, en general, se empezó a hacer un urbanismo que atendía a las verdaderas necesidades sociales con la democracia. Hay un paralelismo entre alcaldes demócratas y un urbanismo más ordenado y atento al interés general. La primera ley del suelo de España, de 1956, era muy buena, pero no se respetaba. Ahora el problema del urbanismo está en el campo, en las urbanizaciones y viviendas ilegales. Las ciudades están muy controladas. Se construye lo que el plan dice, otra cosa es que éste sea bueno o no. Además, se ha mejorado bastante en la protección y conservación del patrimonio histórico.

-Como provocación, suelo decir que el franquismo se cargó los cascos históricos y la democracia el litoral. Nos estamos quedando sin costa. ¿Hay que pegar el cerrojazo?

-El problema es que el litoral no está acogiendo el crecimiento demográfico, como el Aljarafe en Sevilla, sino el turismo y la demanda de segunda residencia. Andalucía ha pasado de ser una economía agraria a una economía turística. Siendo directora general, los promotores y los alcaldes me decían que existían 800.000 alemanes que demandaban una residencia en la Costa del Sol y que teníamos que responder a esa necesidad. Hay una presión muy fuerte de sectores empresariales y políticos que entienden que la prioridad es el desarrollo del sector turístico y, por lo tanto, el consumo de suelo, sobre todo en el litoral. Con Luis Planas la Junta planteó un plan de protección del litoral, pero habrá que ver en qué queda cuando llegue un nuevo ciclo de desarrollo económico.

-¿Pero cuál es su opinión? Hay que parar esa expansión.

-Ahora mismo, una de las claves del urbanismo sostenible está en la rehabilitación. Por ejemplo, es mejor arreglar los pisos del casco antiguo que seguir expandiéndose con adosados. Eso se puede extender también al litoral. Hay mucho ya urbanizado. Alguien me dijo una vez: "Quiera usted o no quiera, en la Costa del Sol se van a instalar cinco millones de personas". Y yo le contesté: "Quiera yo o no quiera, no caben". Hay dos maneras de responder ante esto: admitir todo lo que se nos pide o ser selectivos en lo que se nos pide. Pienso que hay mucho espacio ya urbanizado y que hay que pensar antes en su recualificación que en su expansión. Otra cosa es el modelo de ocupación. En Andalucía se ha ido más hacia un modelo de segunda residencia: kilómetros y kilómetros de costa con construcciones vacías durante gran parte del año. Ahí están Cádiz, Huelva... El modelo de segunda residencia ocupa mucho territorio y tiene un escaso valor productivo.

-Como experta en infraestructuras, ¿qué opina del pago de peaje en la autopista Sevilla-Cádiz? Existe la sospecha de que el Gobierno lo conserve cuando recupere la concesión.

-Cuando alguien me plantea esta cuestión le respondo con otra pregunta: ¿usted quién prefiere que pague la autopista, el usuario o el contribuyente? Porque si la paga el contribuyente la pagamos todos.

-En general, siempre hay una demanda continua de infraestructuras, nadie está contento nunca con las que hay.

-Desde Bienvenido Mr. Marshall, en España se asocian las infraestructuras con el desarrollo. Es cierto que las infraestructuras son importantes, pero no suficientes. Pueden ser un punto de partida, pero se necesitan también cabezas, empresarios, ganas de trabajar... Las infraestructuras son punto de partida, pero no de llegada. En la proliferación de infraestructuras tiene también mucho que ver el desarrollo en nuestro país de un potente sector de las obras públicas que tiene mucha capacidad de presión.

-Una última pregunta sobre algo que es vital para la economía andaluza: la conexión del Puerto de Algeciras con Bobadilla, algo fundamental para nuestro crecimiento que, incomprensiblemente, no se termina de acometer, dicen que sobre todo por la presión de los levantinos.

-Digan lo que digan los valencianos, el primer puerto de España es el de Algeciras, y tiene un cuello de botella en su conexión con Bobadilla, que debería ser salvado. Uno de mis grandes pecados en política fue no haber impulsado este proyecto cuando estuve en Madrid. Ahora bien, tiene un problema, hay que pasar por el Parque de los Alcornocales, por lo que puede haber conflictos, como ya ocurrió con la autovía. Los puertos tienen que estar bien conectados por ferrocarril y, en España no lo están. Es una de nuestras asignatura pendientes.