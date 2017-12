Diputación reconoce la labor por la integración de la discapacidad

La Diputación de Cádiz ha reconocido la labor de colectivos, entidades y personas que destacan por su trabajo con las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad en la provincia de Cádiz. Lo ha hecho con la entrega de los Premios Avance, que celebran su segunda edición.

La presidenta de la Diputación, Irene García, ha presidido un emotivo acto en el que también han participado las diputadas provinciales del Área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario e Isabel Moya, y el alcalde de El Puerto, David de la Encina.

La dotación para colectivos sociales ha pasado de 2,5 millones a los cinco actuales

Irene García felicitó personalmente a cada uno de los premiados por su trabajo "imprescindible". La presidenta recordó que para el Gobierno de la Diputación "es una prioridad apostar por el bienestar de las personas que más lo necesitan. Y lo es porque entendemos que el bienestar y la igualdad de oportunidades no es una competencia que marca la ley, sino un objetivo que debemos marcarnos todos los responsables públicos, porque la política no debe basarse en criterios de crecimiento económico, sino en el desarrollo vital de las personas. De nada sirve crecer económicamente si no repercute en beneficio de la gente". En esa línea, para dejar patente el esfuerzo que desde la Diputación se está realizando para apoyar a las personas y colectivos que trabajan con la población discapacitada, que se calcula en más de 80.000 personas en la provincia de Cádiz, la presidenta explicó que "se ha aumentado el presupuesto destinado a colectivos sociales de 2,5 a 5 millones de euros".

García terminó diciendo que "los premiados de hoy resumen todo lo que representa esta gran provincia: la solidaridad, la igualdad, el compañerismo y la superación".

Uno a uno, han ido subiendo al escenario para recoger sus premios los once galardonados en las distintas categorías, agradeciendo cada uno de ellos el reconocimiento. Los asistentes a la gala han tenido ocasión de conocer su trabajo gracias a una serie de vídeos.

La lista completa de galardonados es la siguiente: Premio al proyecto terapéutico: hospitales Puerta del Mar y San Carlos por su proyecto sanitario de atención neuro-rehabilitadora a personas con lesión medular y personas con daño cerebral adquirido.

El de la trayectoria deportiva fue a parar al nadador chiclanero, Manuel Quintero. La trayectoria personal a favor de la discapacidad fue para María Fernanda García; trayectoria vital para Luis Benvenuty; La Fundación Vía Verde de la Sierra consiguió el de accesibilidad universal; Afanas, a la igualdad efectiva de género; el de acción cultural de las artes fue para el AMPA de Personas con Discapacidad Intelectual de la Bahía de Algeciras por su cortometraje 'Bla, bla, bla'; al deporte inclusivo, el Club Deportivo Anpehi; el de los medios de comunicación para Sara Gallardo y Canal Sur; y el de la empresa por la inclusión laboral, Fundación Down Jerez.