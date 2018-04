Ecologistas exige el archivo de la causa contra un guardia civil que participó en una ruta

Ecologistas en Acción exige el "inmediato archivo" del expediente sancionador contra un guardia civil, cuyas iniciales son V.C.C., acusado de "conducta gravemente contraria a la dignidad" de la Benemérita cuando, según la organización, "lo único que hizo fue participar, de paisano y en su tiempo libre, en una ruta por una vía pecuaria".

La organización ambiental dice que los hechos se remontan al 29 de julio de 2017 en una marcha nocturna organizada por la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias de la Sierra de Cádiz por la Colada del Camino Alto de Prado del Rey a El Bosque. Esta vía pecuaria había sido "cerrada ilegalmente por el propietario de la finca Las Lomas". Y añade que "a mitad de camino, la marcha se encontró con un amplio e injustificado dispositivo de la Guardia Civil, a cuyo responsable, el sargento del puesto de El Bosque, se le explicó el objetivo de la marcha, mostrándole los organizadores planos y documento que demuestran su carácter púbico (..). Sorprendentemente, el sargento no sólo no actuó contra los guardas privados que, sin acreditación y haciendo uso ilegal de cámaras de filmación, pretendieron impedir el paso por una vía pecuaria, sino que denunció a varios de los senderistas, incluido el guardia civil, que participaba en esta actividad lúdico-reivindicativa en su pleno derecho como ciudadano. Y todo ello siendo plenamente conocedor del carácter público de esta vía pecuaria". Ecologistas dice que se ha intentado justificar la denuncia asegurando que hubo un altercado, que "no existió". "Más aún, el guardia civil denunciado iba al final de la marcha, por lo que ni siquiera estuvo presente en la conversación de los responsables de la marcha con el sargento".