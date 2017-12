Empleados de La Breña del Agua, investigados por la trampa a Clavero

El abogado de Ecologistas en Acción, que actúa como acusación particular, Juan Domingo Valderrama, también quiere que se incluya entre los investigados al cabo del Seprona, actualmente trasladado a Sevilla. "No es sólo que en el atestado, que es un documento ofical, no se atuviera a los hechos, sino que sabía que estaba recibiendo información no de un confidente, sino de una persona, que como toda la Sierra conocía, tenía una proclamada animadversión contra Clavero por el asunto de los caminos públicos". Para Valderrama, lo sucedido es "muy preocupante. ¿Qué hubiera pasado si esto no le hubiera sucedido a una persona tan conocida como Juan, con una organización como Ecologistas en Acción detrás?"

"Va a entrar una Volkswagen con gran cantidad de droga"

"Mire... yo llamaba para informar que hoy, entre la cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con matrícula (....), con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos". Esta es la grabación realizada por la central COS de la Guardia Civil a las 15,40 del 26 de agosto. La llamada la realiza uno de los capataces de la finca Breña del Agua, Óscar González, desde la única cabina telefónica que ese día estaba operativa en El Bosque. Esta cabina se encuentra en frente de una sucursal bancaria que tenía la cámara operativa y en las diligencias aparece González llegando al lugar en una ranchera con el logotipo de la finca. No hay duda de que él realiza la llamada, pero en realidad no es esa llamada la que activa el operativo. De hecho, en la grabación al otro lado de la línea no parece que se dé demasiada importancia al chivatazo anónimo: "Ummm", dicen desde el COS para cerrar la conversación. Porque en realidad el operativo no se monta desde la central, sino debido a la conversación que el administrador de la finca mantiene con el cabo del Seprona, al que ya había advertido el día anterior que habían preparado los ecologistas una marcha. El cabo, en su declaración, afirma que no presta más atención a la información, pero al día siguiente, a través de un SMS, Herrera le dice que está en Casa Calvillo y que si pueden verse allí en quince minutos. Es en ese intervalo cuando González se desplaza a la cabina telefónica a hacer la llamada, pero no es hasta una hora después, tras estar charlando con el administrador de la finca en la venta, que el cabo solicita permiso al teniente adjunto de que tiene un chivatazo fiable y que si puede contar con la patrulla de guardia ese fin de semana en la Sierra, que es la de Prado del Rey. A partir de ahí, toda la información por la que se va a mover la patrulla destinada allí es la que proporcione José Miguel Herrera, que en todo momento está contacto con Manuel Alcaide, el "infiltrado", según reconoce el cabo que es como Herrera se refiere a él.