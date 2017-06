La Fiscalía continúa sin ver delito en la acusación del alcalde de Cádiz al PP

La Fiscalía Provincial sigue sin ver delito en las declaraciones que ofrecieron en una asamblea vecinal el alcalde de Cádiz, José María González, el ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento, José Vicente Barcia, sobre el caso Loreto.

El Ministerio Público considera que las manifestaciones realizadas por el regidor, su asesor y el ex edil sobre la gestión del suministro de agua que llevó a cabo el Partido Popular en este barrio -cuando aún estaba en el gobierno municipal- fueron fruto de la "crítica política" y que, por lo tanto, ninguno de los tres ha incurrido en un delito de injurias y calumnias.

El PP denunció al alcalde por decir que se surtió "a sabiendas" agua contaminada

José María González declaró en una asamblea celebrada en Loreto en marzo de 2016 que el anterior equipo de gobierno del PP había permitido "a sabiendas" el suministro de agua contaminada en este barrio durante varios días antes de que se produjera el corte del servicio.

Este "a sabiendas" llevó al Partido Popular a presentar una denuncia en los juzgados acusando a González, a Barcia y a Bauza de injurias y calumnias. En la querella, el PP señalaba que los tres denunciados tuvieron la intención de "desprestigiar públicamente" a los cargos del Partido Popular. Además, se solicitaba una rectificación ante los medios y los vecinos de Loreto así como una indemnización de 100.000 euros por "los graves daños y perjuicios morales".

El 15 de septiembre de 2016 la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz -encargada de la investigación- archivó provisionalmente la querella del PP al entender que éste era un caso de crítica política, criterio que también respaldó el Ministerio Fiscal.

La juez argumentó entonces que "no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar" ni de "difamar gratuitamente" y que las afirmaciones del alcalde se enmarcaban en la "crítica inherente a la actuación de los servidores públicos".

Ese mismo día el Grupo Municipal Popular anunció su intención de recurrir el sobreseimiento de la causa ante la Audiencia Provincial de Cádiz. En contra de las posturas que sostenían la juez y el fiscal, para el PP el caso no estaba cerrado.

Cuatro meses después, en enero de 2017, la Audiencia de Cádiz decidió devolver el procedimiento al Juzgado de Instrucción número 3 para que la magistrada titular Rosa María García Jover realizara las diligencias oportunas pendientes.

Así pues, a principios del presente año la juez tomó declaración a los tres denunciados, a los denunciantes así como a varios testigos, entre ellos, periodistas que cubrieron la asamblea en la que se pronunció el polémico "a sabiendas".

Toda vez que los implicados en el caso Loreto testificaron en sede judicial, la magistrada pidió que las partes personadas en el procedimiento presentaran sus respectivas calificaciones. Esto ocurrió a finales del pasado mes de marzo

Ayer la Fiscalía Provincial de Cádiz hizo público que no va a formular acusación por injurias y calumnias contra el alcalde, su asesor y el ex edil. El fiscal vuelve a insistir en que se trata de un asunto de "crítica política" y que, por tanto, no aprecia delito alguno en las declaraciones de los denunciados.

Alcanzado este punto en el proceso judicial, el Partido Popular puede ahora seguir adelante con su querella y presentar su escrito de calificación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Caso que así lo estimen oportuno los populares, será la juez Rosa María Jover la que tendrá que decidir si el procedimiento continúa con el Grupo Municipal Popular como única acusación particular (no habría acusación pública en la causa), o bien opta por archivar de nuevo el caso, como ya hizo en un primer momento.