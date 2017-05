La Fiscalía se querella contra el alcalde de San José del Valle

En paralelo, se tramitó igualmente un expediente de restauración de la realidad física alterada -derribo de lo construido- y se le dio un mes de plazo al propietario para que acatara esta orden, algo que no hizo. Sin embargo, de nuevo González Carretero, siempre según la Fiscalía, dictó un decreto en el que archivaba igualmente este expediente.

A partir de ahí se inició el procedimiento habitual en estos casos, solicitando un informe al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y nombrando un instructor del expediente sancionador. Este expediente se culminó en mayo de 2016 y se propuso al alcalde que impusiera al propietario una multa de 3.000 euros por un delito urbanístico. No obstante, el regidor "se dirigió al instructor del expediente y le manifestó que no iba a firmar dicho decreto", según la Fiscalía. Bien al contrario, González Carretero dictó un decreto en el que archivaba esa propuesta de sanción.

A partir de ahora el Juzgado de turno abrirá diligencias previas contra el regidor vallense, que se supone que será llamado a declarar como investigado. Posteriormente se dictaminará si hubo o no delito en su actuación.

La venganza del ex alcalde 'desimputado'

La actuación de la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde socialista de San José del Valle se produce tras una denuncia presentada por Antonio García Ortega, el ex alcalde desimputado del PP. Ésta es, por tanto, la venganza del ex regidor vallense, que durante cuatro años tuvo que gobernar en San José del Valle con la espada de Damocles del acoso judicial al que fue sometido por los dirigentes socialistas del pueblo. En concreto, el PSOE denunció a Antonio García a mediados de 2011 por autorizar unos enganches de luz y agua a unas promociones de viviendas. La Justicia tardó la friolera de tres años y medio en llamar a García para que declarara, algo que se produjo a principios de 2015. La Justicia terminó archivando la causa contra él, aunque ese carpetazo no se produjo hasta el verano de 2015, dos meses después de que perdiera las elecciones a manos del PSOE.