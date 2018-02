Gaditanos comprometidos

Hasta la bandera. Nunca mejor dicho porque así se encontraba de repleto ayer el Teatro Moderno de Chiclana en el acto de entrega de banderas de la Junta de Andalucía a personalidades e instituciones de la provincia que han destacado en distintas facetas.

En total fueron trece los galardonados en el 38 aniversario de la Comunidad andaluza. Cada uno de ellos recibió una condecoración en la que se dejaba constancia de su compromiso y esfuerzo ya sea a nivel social, profesional o artístico. De esta manera los premiados en esta ocasión fueron Paz Padilla; Abraham Mateo; Amelia Romero; Francisco Mena; El Despertar (Federación de Mujeres del Campo de Gibraltar); Jaime Martínez; Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Puerta del Mar y del Hospital de Puerto Real; Manos Abiertas Hacia el Futuro; Grupo Invercumbre; Rancho Cortesano de la Miel; Proyecto Algas; Finca Las Lomas y Alonso Núñez, 'Rancapino'.

Este último recibió el reconocimiento especial y se fundió en un abrazo con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, tras recoger el premio. "Estoy orgulloso de que se acuerden del flamenco. Me emociono mucho porque siempre es bonito que den premios a la comunidad flamenca", dijo con voz temblorosa y de corazón, mientras que era jaleado y aplaudido por las más de 400 personas que llenaban el recinto chiclanero.

El acto fue presidido por Manuel Jiménez Barrios, quien estuvo acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, y los delegados territoriales de la provincia. Entre todos ellos repartieron las distinciones a los homenajeados en un día tan especial y señalado para Andalucía. Así, el primero en subir a las tablas del Teatro Moderno de Chiclana para recibir su galardón fue José Antonio Valle, representante del Grupo Invercumbre, el grupo marroquinero más importante de Ubrique y uno de los más importantes de esta industria en Europa. "Este premio es el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que son el corazón de la empresa. Más que una bandera, nos llevamos motivación", expresó.

Seguidamente, Josefina Galiardo recibió la distinción en representación de la entidad Manos Abiertas Hacia el Futuro de Jerez, que se centra en fomentar el papel de las jóvenes. "Este premio es para todas la mujeres que están trabajando para la igualdad", reseñó. Del mismo modo, Francisco Mena, presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, señaló que su movimiento contra las drogas se remonta hasta hace 30 años "y me llena de orgullo que se reconozca el movimiento asociativo contra la drogas, algo que no se puede conseguir sin compañeros de viaje". El proyecto Algas también recibió su recompensa de la mano de Luz Pelayo, quien resaltó la labor de las mujeres en convertir algas de la playa en el Parque Natural del Estrecho en cosméticos artesanos y naturales.

La Federación de Mujeres El Despertar del área rural del Campo de Gibraltar estuvo representada por Cati García, quien admitió que el premio de la Junta de Andalucía "supone un incentivo para seguir luchando en temas de igualdad de género". El inspector y maestro de Educación Jaime Martínez también se llevó su premio por ser el creador y precursor del método ABN (Algoritmos Basados en Números), un sistema educativo que ha cambiado el enfoque en la enseñanza de las Matemáticas. Dedicó la distinción a su mujer, Concha Sánchez, alumnos, profesores universitarios y al que fuera viceconsejero de Educación, Sebastián Cano.

La gaditana Amelia Romero, actualmente en la plantilla del Atlético de Madrid Féminas y considerada la segunda mejor jugadora del mundo en 2017 de fútbol sala, expresó su ilusión y satisfacción por haber sido una de las personas que recibieron el galardón en el Día de Andalucía. "Para mí es un honor llevar el nombre de Cádiz por donde vaya", indicó. Igual de ilusionado y agradecido se mostró Fernando Mora Figueroa-Domecq, de la Finca Las Lomas de Vejer, quien dedicó el premio a sus trabajadores y en especial a su padre, fundador del actual proyecto de explotación agrícola, ganadera e industrial de alto nivel en cuanto a tecnología, productividad y eficacia. Por su lado, César Remón puso voz al equipo de la Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y del Hospital de Puerto Real, poniendo en valor el primer trasplante renal en la provincia por parte del doctor Manuel Rivero en 1982 hasta llegar a los 1.600 de la actualidad.

El cantante isleño Abraham Mateos fue el único que faltó a la cita puesto que se encuentra de gira por tierras latinoamericanas. No obstante, su tío recogió el premio y, asimismo, envió un audio en el que dirigía un beso enorme a Cádiz y a Andalucía. Además, el Rancho Cortesano y Museo de la Miel, una empresa familiar con amplia experiencia en el sector, fue premiado por su compromiso ambiental. Su representante, Vicente García, expresó que desde su empresa se trabaja "día a día por un futuro mejor para nuestra familia y nuestro pueblo".

Una de las intervenciones más esperadas fue la de la humorista, actriz y presentadora de televisión, Paz Padilla. Más que un discurso pareció un pequeño monólogo del programa El Club de la Comedia, por la conexión con el público y su ingenio: "Le dedico el premio a mi familia y a mi marido, que es gaditano pero que anteriormente era catalán". Además, dijo a los presentes que ella no era humorista, sino de Cádiz. Pero Paz Padilla dejó constancia que lleva a su tierra en su corazón: "No sabéis lo duro que es vivir fuera de Cádiz. Tengo suerte de que puedo venir de vez en cuando; si no, me moriría", dijo.