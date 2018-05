El Gobierno arreglará las playas pero admite que habrá retrasos

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo ayer que ante la "falta de soluciones" de la Junta de Andalucía sobre los puntos de extracción de arena para regenerar las playas de Huelva y Cádiz afectadas por el temporal "el Gobierno tirará para adelante". Sin embargo, Sanz admitió que esta situación dificulta los trabajos, tanto en lo que respecta a los tiempos, porque "lógicamente si hay que traer la arena de más lejos se tarda más", como en lo que a la propia calidad de la arena se refiere.

En declaraciones a los periodistas en El Rocío (Huelva), donde asistió a la misa que la Hermandad Matriz dedica a la Guardia Civil, Sanz resaltó "el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente con las playas y con ponerlas en las mejores condiciones de cara a la época estival".

Indicó que "ante la falta de respuesta adecuada por parte de la Junta de Andalucía ante la petición de que pusiera a disposición alternativas a los puntos de extracción de arenas dispuestos", el Gobierno "ha vuelto a tomar la iniciativa y ha acordado que acometerá dicha regeneración lo mejor posible".

"No es un problema económico y ni de voluntad, sino de puntos de extracción, pero dentro de lo planteado el compromiso del Gobierno de hacer lo más que se pueda, lo mejor que se pueda y con los puntos que hay conseguir el mayor volumen de arena en el menor tiempo posible", apuntó.

Reconoció que les hubiera gustado tener otros puntos de extracción, ya fuera la Flecha de El Rompido en Huelva o el Placer de San Jacinto en Cádiz pero, según dijo, "vamos a hacer todo lo posible por llegar en el menor tiempo y a la mayor cantidad posible de arena con el objetivo de seguir cumpliendo el compromiso para poner las playas en las condiciones adecuadas".

Estas palabras tuvieron respuesta del delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón. Por la mañana, el responsable autonómico dijo que "aplaudiré cuando vea los barcos y la arena porque hay presupuesto, no hay inconveniente técnico y hay autorización de la Junta, y aún no he visto ni un grano y ni un gramo de arena en las playas".

Belizón recordó que esta "es una preocupación no sólo para los usuarios sino para los empresarios del sector turístico que quieren empezar la temporada de verano sin inconvenientes". Así, el delegado de la Junta en la provincia "apremió" a que "vengan los barcos rápidamente y pongan los tubos, porque según el subdelegado del Gobierno en Cádiz y según el delegado del Gobierno en Andalucía ya está todo resuelto. Si está todo resuelto, tienen que estar ya los barcos aquí con la arena".

Belizón aseguró que culpar a la Junta de los retrasos es "una excusa" porque se trata de "la búsqueda de la extracción de arena en una zona donde la propia Consejería de Agricultura y Pesca decía en sus informes que no era adecuada porque se estaban produciendo los desobes de especies muy importantes para la economía de la zona como es la chirla, el langostino o la acedía; y esto fue refrendado por el Instituto Oceanográfico, que depdende del Gobierno, no de la Junta; no comprendemos esa excusa de decir que si se va con retraso la culpa es de la Junta", finalizó.