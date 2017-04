El Gobierno no quiere prisas para decidir sobre el futuro de Las Aletas

No hay que tener prisa. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Gobierno central después del enorme varapalo, el segundo, que el Tribunal Supremo (TS) ha dado al proyecto de Las Aletas.

Este periódico intentó ayer, de nuevo, obtener una opinión al respecto del Consorcio ubicado en Cádiz. La respuesta fue derivada a fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Y fue su máximo responsable, Antonio Sanz, el que dio las explicaciones oportunas. En declaraciones a este periódico, aseguró en primer lugar que "no hay que tener prisas; hay que analizar la sentencia de forma tranquila, pausada y obtener las conclusiones pertinentes que nos sirvan para determinar qué camino tomamos". Por eso, según Sanz, "deben ser las distintas administraciones que forman parte del Consorcio -el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Puerto Real- los que tengan que analizar por separado esa sentencia y sacar conclusiones".

Al respecto, el delegado del Gobierno explicó ayer que ya ha mantenido un primer contacto telefónico con la Administración autonómica "y estoy seguro que todos vamos a ir en la misma dirección, pero para eso necesitamos tener las conclusiones de esa sentencia". Por último, Sanz, que no ocultó el mazazo que supone la nueva sentencia judicial que da la razón a los ecologistas de WWF, insistió en que "esta provincia necesita de un proyecto tan importante como Las Aletas" y volvió a defender "el carácter logístico que tiene esta provincia y por eso la ubicación del proyecto está encaminada a su cercanía con el puerto de Cádiz".

También ayer se pronunció el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien insistió en que la Junta espera en que se encuentre una alternativa "de consenso" al proyecto de Las Aletas tras la última sentencia del Tribunal Supremo, abogando por que la solución permita desarrollar "una actividad logística vinculada a la portuaria".

A preguntas de los periodistas, el delegado insistió en que en primer lugar hay que estudiar en profundidad la sentencia del TS y hacer "una hoja de ruta de posibles alternativas" antes de tomar una decisión, que la Junta de Andalucía quiere que sea "consensuada". Así, confió en que el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real encontrarán "el mejor camino posible para tomar una decisión que nos guste a todos y que nos permita hacer alguna actuación".

Preguntado sobre la oferta de suelo realizada por el Ayuntamiento de Chiclana tras la sentencia del Supremo, López Gil señaló que "no tenemos una necesidad de suelo industrial en la provincia, sino un suelo de intercambio logístico". En este caso se trataba de un suelo de intercambio logístico "vinculado al puerto", con lo que "lo normal es que esté vinculado a la Bahía de Cádiz" y "con acceso al mar", que es "lo que se ha buscado siempre en Las Aletas". "Si cambiamos a una opción diferente se barajarían otras posibilidades", afirmó López Gil que, no obstante, abogó por buscar alternativas basadas en un proyecto que permita la actividad logística vinculada a la portuaria, "no a hacer suelos industriales".