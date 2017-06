"Hablar sólo de la suma de IU y de Podemos es un error reduccionista"

Será por el trajín de llevar a la vez la coordinación provincial de IU y la Alcaldía de Medina Sidonia, pero la verdad es que Manuel Fernando Macías no sabe ni cuándo asumió la dirección izquierdista en sustitución de Manuel Cárdenas. Él pensaba que fue en septiembre, pero el recuerdo de las generales de junio de 2016, en las que ya ejerció como jefe de IU en Cádiz, le saca rápidamente del error. Solventada la duda, hace balance de un año en el que aplaude que su partido esté permanentemente en la calle involucrado en cualquier conflicto social o laboral que surja, algo que considera que es posible "porque la militancia de IU es incombustible".

-¿Cómo valora este primer año al frente de Izquierda Unida (IU) en la provincia de Cádiz?

-Ha sido un año intenso e importante, porque me ha permitido conocer bien la provincia tanto hacia dentro como hacia fuera. Hemos organizado muchas concentraciones y reuniones con colectivos y también me he actualizado conociendo esta organización política desde dentro. Y en este año he encontrado en la provincia gente muy valiente y muy interesante. Estamos en un momento en el que IU está fuerte.

-Parece que con usted el continuismo sigue siendo santo y seña de IU en Cádiz.

-Yo eso del continuismo no lo tengo tan claro. Creo que en los últimos meses IU se ha abierto mucho al trabajo en la calle. En este año hemos tenido 150 encuentros con colectivos y casi 100 actos internos fuera de campaña. Ahí hemos potenciado mucho nuestro trabajo. Y si hay continuismo es porque, normalmente, la gente que tiene ideología la sigue manteniendo en el tiempo. Eso es al menos lo que pasa en IU. En otros partidos lamentablemente no es así.

-¿En qué ha cambiado su visión de la provincia en este tiempo?

-Desde este puesto se puede llegar más fácilmente al origen del conflicto, porque en privado la gente te traslada con más facilidad sus problemas. Y ese conocimiento de lo que pasa por ejemplo en los astilleros o en la defensa de las mujeres del sector de la limpieza, me ha abierto una perspectiva diferente. Y he visto a mucha gente luchadora que no está adscrita a partidos políticos pero que sabe perfectamente cuáles son los que luchan por sus intereses.

-Da la impresión de que en la calle hay hoy menos voces reivindicativas, como si hubiera más conformismo.

-Pues tampoco lo veo así. Hombre, si se compara con 2011, el 15-M, las protestas en la calle y la creación de colectivos de parados, quizás sí se puede llegar a la conclusión de que ha bajado la intensidad de las protestas en la calle. Pero mi impresión es que la militancia de IU es incombustible. Quizás se ha minimizado el número de personas que van a cada protesta, pero por el contrario ahora hay muchos más frentes abiertos. Hay muchas más luchas locales que están ahí y que laten.

-¿Ha analizado ya las razones del mal resultado que cosechó Unidos Podemos en las elecciones generales de 2016?

-Creo que aquella fusión con Podemos fue precipitada. No se esperó el tiempo necesario para que las relaciones fluyeran de manera natural. Se quiso montar, creo que acertadamente, un frente de izquierdas que pudiera disputar la hegemonía del PP o del PSOE, pero faltó tiempo. Con uno o dos años por delante, con la gente de las bases trabajando en cada municipio, hubiéramos enfrentado las elecciones de manera diferente.

-Pues mi impresión es que esa integración y/o fusión de IU y Podemos está cada día más lejana.

-En estos momentos en Cádiz tenemos un plan de acción para lo interno y para lo externo. Allí donde hay un conflicto, allí va a estar IU. De cara a fusiones con otros partidos, nuestra prioridad es fortalecer Izquierda Unida, sin descartar la creación de un frente amplio de izquierdas. La fusión o integración no está contemplada. Hay una fórmula electoral que se llama Unidos Podemos pero habrá que seguir avanzando en buscar también la amplitud de miras para abarcar a más gente y a más siglas. Porque no se trata sólo de IU y Podemos. Es que en la calle hay gente de las mareas, que no son de ningún partido. Hablar sólo de la suma de IU y de Podemos sería un error reduccionista. Estamos hablando de juntarnos con mucha gente que opina que hay que cambiar este sistema, porque no funciona.

-Yo veo a Podemos como una formación bastante más pragmática que IU...

-Es evidente que hay diferencias, porque si no estaríamos todos militando en el mismo partido. Antes de las elecciones generales del año pasado los dos partidos pactamos 80 puntos, y aún así había diferencias entre ambos programas. Y esas diferencias que había las sigue habiendo hoy. Pero también hay mucho que nos une. No sé si el pragmatismo tiene que evolucionar también hacia cierta rigurosidad, pero el bagaje, la mochila y la ideología de IU tienen mucho que decir ahí. Si queremos que en este país gobierne la gente, es decir, que no sigan los mismos que han venido gobernando durante los últimos 40 años, tenemos que hablar con muchísimas personas y colectivos.

-De cara a las elecciones municipales de 2019, ¿volverá IU a esconder sus siglas, como sucedió con Ganemos u otros experimentos similares?

-IU nunca ha escondido sus siglas, pero sabemos que nosotros solos no somos suficientes para transformar el sistema. Lo de Ganemos que se aplicó en Cádiz en las municipales de 2015 no fue un gazpacho sino una experiencia muy nueva que además dio un buen resultado. Es que si la política ha cambiado, IU tiene que cambiar también. Tenemos que abrirnos a mucha gente para que nuestra organización sea cada vez más grande. A partir de ahí, hay muchas fórmulas electorales. Y yo siempre he estado y estaré a favor de los frentes amplios.

-¿Diego Valderas ha estado a punto de convertirse en un traidor?

-Diego Valderas ha estado a punto de cometer un error muy grave. Él no es un militante más. Él ha sido nuestro coordinador general, ha sido nuestro candidato a la Presidencia de la Junta, ha sido vicepresidente del Gobierno andaluz y no podía dar ese paso sin consultar antes a su organización. Creo que cuando inicialmente aceptó el cargo, él mismo no había valorado el peso político que sigue teniendo en esta organización, Afortunadamente ha rectificado a tiempo, porque estaba claro que era una maniobra más del PSOE andaluz contra IU.

-Por lo general IU suele crecer en votos en las elecciones posteriores en aquellas ciudades o pueblos donde gobierna. Pero en Andalucía, tras el pacto con el PSOE (2012-2015), sucedió todo lo contrario. ¿Por qué?

-Porque fue un pacto muy difícil. IU siempre paga los platos rotos con el PSOE, bien con la pinza o bien cuando gobernamos con ellos. Nosotros intentamos hacer políticas progresistas y de ahí que peleáramos por el banco de tierras, que hubiera sido muy importante para el campo andaluz y que hubiera propiciado la transformación agrícola de la que hoy nadie habla; y por la ley de la función social de la vivienda, que también era muy progresista; y por el banco público, para dar créditos a los pequeños empresarios... Eran medidas necesarias. Pero cuando te pasas de rojo con gente que no es roja, pues sucede lo que sucede. Y nos echaron.

-¿Repetirán todos los alcaldes de IU en la provincia como candidatos en las elecciones municipales de 2019?

-Quedan todavía dos años, pero yo espero que sea así. En cualquier caso, a mí me gustaría destacar la valentía de todas las personas de todos los partidos que han ocupado una Alcaldía desde 2011. Han tenido que atravesar un desierto y lo han hecho con muchísimas penalidades. Ha sido muy duro y sobre todo en los pueblos pequeños en los que se es alcalde las 24 horas del día. Ser alcalde estos años ha sido un acto de valentía, y sobre todo este año, cuando hay que hacer efectivo el pago del ICO por la ayuda a proveedores. Ahora muchos alcaldes tenemos que pagar una deuda originada en muchos casos por nuestros predecesores. Y ese dinero lo tenemos que sacar de la calle. En mi pueblo, por ejemplo, con un presupuesto consolidado de 14 millones, tengo que pagar 500.000 euros, y el año que viene la misma cantidad, y así hasta 2023. Y eso lo saco de las inversiones. Se ha perdido el municipalismo como pata fundamental del Estado. Estamos pagando unas consecuencias terribles y en muchos sitios habrá muchos servicios públicos que se verán mermados.

-No sé si buscaba un ahorro económico pero el alcalde de Conil (Juan Bermúdez, también de IU) anunció la desaparición de la figura de la reina y damas de sus fiestas el mismo día que usted inauguraba la Feria de Medina acompañado de su reina local. ¿No es eso una incoherencia?

-Yo creo que no. Los pueblos son como son y lo que piden los conileños a lo mejor no es lo mismo que piden los asidonenses, y viceversa. Los alcaldes tenemos que estar pegados a la calle y saber las reivindicaciones de nuestros vecinos. En Medina no elegimos a la reina de las fiestas por su belleza sino por otras cuestiones, como por ejemplo que tenga un discurso. Y además se hace por sorteo. Eso en Medina es una tradición. En el momento en que el pueblo me diga que no lo quiere, yo lo quitaré. Pero eso no ha sucedido aún. Los alcaldes debemos tener cogido el pulso de nuestro pueblo. Y si Juan tiene el pulso de Conil cogido, creo que ha hecho bien. Yo también tengo cogido el pulso de mi pueblo, creo.

-¿Cómo valora las últimas decisiones de los concejales de IU en el Ayuntamiento de Cádiz, como votar en contra de concederle la Medalla de Oro de la ciudad a la Patrona o colocar una bandera republicana en las Puertas de Tierra?

-Pues mire, en cuanto a lo de la medalla, yo considero que ver cómo se respeta la religiosidad desde una perspectiva laica de la sociedad es una cuestión muy interesante que se presta a un debate muy profundo. Esto se arregla de un plumazo: en el momento en el que haya más gente laica que religiosa, se votará un Gobierno que impulsará leyes de laicismo. Pero mientras, la legislación en esta materia es muy gaseosa y cada Ayuntamiento tendrá que hacer lo que pueda o lo que quiera. Yo evidentemente jamás impulsaría una distinción como esa, pero los políticos es cierto que tenemos un compromiso con la gente que nos vota, y parte de esa gente tiene un componente religioso. Yo por ejemplo tengo en mi gobierno a dos concejales católicos y eso me parece plural. Y en todos los pueblos hay una serie de actos religiosos en los que se requiere la presencia del alcalde. En lo referente a la bandera, sólo diré que la republicana es una bandera constitucional y que en este país debe existir la libertad de enseñar banderas constitucionales que no han derrocado gobiernos democráticos. Otros símbolos anticonstitucionales, como la bandera del águila o determinado himno, sí deberían estar prohibidos, como pasa en Alemania con los símbolos nazis.