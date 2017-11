Haciendo historia con las estrellas

Más información Estrella de mar

No se puede pedir más. El cocinero Ángel León, también conocido como ‘Chef del Mar’, hizo ayer historia en la gala de presentación de la Guía Michelin, celebrada en Tenerife, al conseguir la tercera estrella para su restaurante Aponiente, ubicado en El Puerto de Santa María, concretamente en un antiguo molino de mareas rehabilitado. El establecimiento portuense se convierte así en el único restaurante de la comunidad andaluza que ostenta tres de estos galardones.

Pero no quedó ahí el triunfo del ‘Chef del mar’, sino que su restaurante Alevante, ubicado en el hotel Meliá Sancti Petri, en Chiclana, se alzó también con su primera estrella Michelin, la guinda del pastel en una noche llena de alegrías para el cocinero.

“Estoy feliz, aún no me lo creo. Me siento muy agradecido por todas y cada una de las personas que han pasado por este barco y por las que vendrán, pero sobre todo por la tripulación que siempre creyó en este proyecto y en que la excelencia era posible”, comentaba el cocinero al final de la gala celebrada en el Casino de Tenerife.

El popular chef afirmaba también que “está siendo un año muy completo, en el que se han ido conformando diferentes establecimientos con entidad propia, Aponiente la casa matriz, Alevante de la mano de Meliá, La Taberna del Chef del Mar en nuestro antiguo local y el desembarco reciente en la capital en el Glass Mar en Hotel Urban con Derby Hotels… una tripulación de más de 100 almas”, recordaba.

El restaurante Aponiente cerrara la temporada el próximo 9 de diciembre, “pero ya llevamos meses pensando en el 2018, un año que llega con muchas estrellas y con mucho mar, con conceptos inéditos, volvemos a los orígenes de Aponiente y evolucionaremos. Lo quiero con más chispa para celebrar todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo quiero un Aponiente donde los clientes disfruten como nunca”, explica Ángel León.

Este importante reconocimiento le llega a Aponiente coincidiendo con su décimo aniversario, y en su segunda temporada en el Molino de Mareas El Caño, uno de cuyos atractivos es contemplar desde la terraza las vistas de las marismas y las salinas en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz.

“Estoy desbordado de emoción, siempre había soñado que esto podría ocurrir y así ha sido. Estas tres estrellas ponen en el mapa del mundo a este trocito de Cádiz, de El Puerto de Santa María y la cocina andaluza”, señalaba aún emocionado el cocinero.

Atrás queda el antiguo local de la calle Puerto Escondido, en pleno centro de El Puerto, en el que se cocinaron la primera y segunda estrella en los años 2010 y 2014. La tercera es la recompensa al enorme esfuerzo por dar un nuevo salto cualitativo en la búsqueda de la excelencia.El equipo de Aponiente está formado en estos momentos por más de 50 trabajadores, cuya única meta es buscar a diario la excelencia en su trabajo en equipo “para que la experiencia de venir hasta aquí sea única”, explican desde el restaurante.

En cuanto a la primera estrella obtenida por Alevante, Ángel León explicaba que “ha sido una grata sorpresa, que cuenta también con muchas estrellas, como Ito, su jefe de cocina, que está haciendo un trabajo impecable evolucionando los platos de Aponiente que allí se degustan. Sin duda, tener dos vientos estrellados en Cádiz (Aponiente y Alevante) es de las cosas más bonitas que han pasado en mi vida”, aseguró.