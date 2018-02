IU critica la "contratación clientelar" en las empresas municipales

Iu anunció ayer que propondrá al Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de este mes la elaboración y puesta en marcha de un "plan de igualdad" en el Consistorio y las empresas municipales.

Según la coalición izquierdista, "en el Ayuntamiento de Sanlúcar debe existir un acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal del propio Consistorio, las empresas públicas, las fundaciones y el patronato dependientes del mismo; se debe promover desde la institución pública la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral al objeto de remover los obstáculos que impliquen cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público y el desarrollo de la carrera profesional, fomentando la formación en materia de igualdad y promoviendo la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de selección y valoración".

IU, que reiteró sus quejas sobre la "desigualdad" en Elicodesa, aseguró que "seguiremos denunciando que no existe un reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo en las empresas públicas, se sigue contratando de manera clientelar, no hay transparencia al negar la información a los consejeros y no existe igualdad laboral entre hombres y mujeres".