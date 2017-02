Indignación en Medicina al perder ahora al profesor de Neurocirugía

La Facultad de Medicina de Cádiz no deja de generar malas noticias. A los pobres resultados en el examen del MIR (Médico Interno Residente), que coloca a la UCA a la cola de las universidades nacionales, se unen varios problemas que pueden dinamitar el normal desarrollo del curso.

Uno de ellos es la falta de profesor en la especialidad de Neurocirugía, que está asociada, de manera incomprensible, a Urología en cuarto curso. Pablo Vivo, delegado de alumnos de sexto, señala que el titular de esta área, Francisco Rodríguez Peña, estaba realizando prácticas y dando clases "sin contrato, de forma gratuita, esperando que cuando saliera la plaza de profesor asociado se la concedieran a él". En su misma situación se encontraban hasta ayer otros 35 profesores. La UCA ha ofrecido al docente "un contrato de 10 días sin carácter retroactivo que él ha rechazado".

Los alumnos aún no han obtenido las notas de sus exámenes y no saben quién los va a corregir

La noticia ha sido comunicada a los alumnos a través del campus virtual, alertando de que "no se podrán evaluar los exámenes, asistencias a prácticas, asistencia a talleres y seminarios, trabajo de revisión bibliográfico (concurso) y participación en glosario".

Esto supone que los exámenes que los estudiantes han realizado este cuatrimestre no hayan sido aún corregidos y no sepan quién se va a hacer cargo finalmente de ellos, ya que el hasta ahora titular de Neurocirugía "los tiene en custodia y son su responsabilidad, por lo que puede hacer con ellos lo que quiera", explica Pablo.

Uno de los temores de los estudiantes es que, si no se resuelve la situación, las pruebas obtengan finalmente la calificación de "no presentado" y sus esfuerzos no hayan valido para nada.

Además, se da la circunstancia de que la otra parte de la materia, Urología, sí ha seguido un desarrollo normal y ha obtenido sus calificaciones, pero no podrán ser tenidas en cuenta en su conjunto hasta que no se corrijan los exámenes de Neurocirugía.

Cuenta Vivo que este tipo de relación profesional de los profesores con la UCA es frecuente y no le extrañaría que "vayan a caer más docentes y que más asignaturas se vean afectadas. Esto no va a parar aquí".

Lo que más indigna a los alumnos es que tanto el rector de la universidad, Eduardo González Mazo, como el decano de la facultad, Antonio Lorenzo, "a pesar de saber lo que estaba ocurriendo, no han aportado soluciones".

Además de la falta de docente en Neurocirugía, el delegado de alumnos de 6º denuncia que los tutores clínicos de los hospitales de Cádiz, Jerez y Puerto Real "son insuficientes", lo que provoca que en muchas ocasiones los estudiantes que llegan a los centros sanitarios a realizar sus prácticas "nos encontramos con que no hay nadie que nos reciba, por lo que somos nosotros mismos los que debemos buscar un responsable que nos atienda".

Esta figura es la encargada de asumir la responsabilidad del aprendizaje practico clínico de los estudiantes en su ámbito de trabajo, planificando y coordinando dicho aprendizaje y siendo un referente y un soporte pedagógico para el estudiante durante su estancia en el Centro Asistencial, recoge el Boletíon Oficial de la UCA.

Su labor es voluntaria, aunque pueden participar en la docencia si lo desean, por lo que se les reconoce su trabajo según las horas de dedicación. Vivo expone que la UCA, de 600 horas de trabajo, solo reconoce 30, por lo que tutores clínicos se niegan a prestar esta ayuda al alumnado.

Por último, estudiantes de 5º curso se han quejado de la falta de personal para realizar de forma correcta prácticas de laboratorio de Medicina Legal y Forense.

Ante tal cúmulo de deficiencias, los alumnos están considerando la posibilidad de llevar a cabo, próximamente, acciones reivindicativas.