Investigados dos ex alcaldes de Algeciras por el cobro de comisiones ilegales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el posible pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a dos ex alcaldes socialistas de Algeciras a cambio de la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de un polideportivo.

En un auto fechado el 4 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acuerda así abrir una pieza separada de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre supuestas comisiones ilegales pagadas por la mencionada sociedad.

Según el auto de De la Mata, los directivos de Fitonovo José Antonio González Baro, Emilio de la Cruz Gil y Carlos de Lecea Machado, así como el empleado Pablo Pérez Benedicto, habrían prometido el pago de comisiones al delegado de Construcción y Urbanismo y posterior alcalde Diego Sánchez Rull y a Tomás Herrera Hormigo, concejal que también fue regidor, a cambio de la adjudicación del contrato.

De hecho, el juez subraya que a Sánchez Rull le fueron entregadas al menos dos comisiones de 130.000 y 18.000 euros por medio de un intermediario, Ángel Francisco Cárdenas Rodríguez. En total, las cantidades entregadas por Fitonovo -tal y como constaría en la contabilidad de su caja B- habrían ascendido a 279.360 euros y fueron entregadas entre el 25 de mayo de 2010 y el 15 de septiembre de 2011, según el auto judicial.

El contrato para la construcción y explotación del polideportivo El Calvario de Algeciras fue asignado a la empresa Body Factory Gestión, cuyas acciones pertenecían el 49% a Fitonovo y el 51% a Body Factory Franquicias.

Esta adjudicación, según De la Mata, se habría producido por una "valoración fraudulenta de los criterios expuestos en el pliego de condiciones en virtud de los informes técnicos". Y, además, el magistrado apunta que "existe constancia" de que semanas antes de la aprobación del contrato, en junio de 2010, habría habido un encuentro de Fitonovo con el entonces director técnico de Urbanismo de Algeciras, José Álvarez Ruiz, así como con el alcalde y el delegado de Urbanismo.

Así pues, en esta pieza separada el juez De la Mata investiga a los ex alcaldes Sánchez Rull y Herrera; el intermediario Ángel Francisco Cárdenas; el ex arquitecto municipal José Guillermo Alberola; el ex director técnico de Urbanismo José Álvarez Ruiz; el ex coordinador del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento Francisco Javier Malla; los directivos de Fitonovo Emilio de la Cruz, Carlos de Lecea, Randy Sharberg; y el que era el administrador de Body Factory Franquicias Ángel García Balcones.

Entre sus primeras actuaciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 25 de abril a las 10:00 horas a Ángel Francisco Cárdenas, el señalado por el juez como el supuesto intermediario que entregó al menos dos comisiones.