Irene García desea el "mayor clima de unidad posible" y rehúye hablar de disputas

La secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García, deseó ayer "el mayor clima de concordia y unidad posible" en el partido tras la victoria de Pedro Sánchez y pese a la mayoría de Susana Díaz en la provincia. García, que atendía a este medio entre una llamada y otra a su teléfono, aseguraba que ahora se pondrá "detrás de lo que ha decidido la mayoría" y huía en sus declaraciones de nuevas disputas entre los socialistas gaditanos. "Cuando toque el congreso provincial -por el mes de octubre-, será cuando se tenga que analizar la provincia. Quien esté intentando hacer otras lecturas se equivoca", dijo la líder del PSOE en Cádiz, posicionada en estas primarias al lado de Susana Díaz.

De hecho, García reconoció que "de alguna manera" le hubiese gustado "que lo mismo que ha ocurrido en la provincia", "con un sentir mayoritario" de apoyo a la presidenta de la Junta de Andalucía, hubiese ocurrido a nivel nacional. Pero ésta no ha sido la decisión del resto de la militancia y por eso incidió en que van a trabajar "desde la unidad". "Vamos a poner de nuestra parte para que el congreso -el federal de Madrid- salga bien", apuntó, mientras mostraba su satisfacción por una jornada de votación tranquila, "con tantísima gente" en la movilización más importante que ha tenido la militancia. García manifestó que los votos emitidos en la provincia sí se corresponden con los avales presentados, con un baile de unos seis votos por una mayor participación, según aseguró. "Nosotros hemos cumplido", recalcó, y pese a que Pedro Sánchez sí ha ganado en varios municipios como Cádiz insistió en que a partir de ahora, que hay que continuar con los procesos internos, apostará por el "el mayor clima de concordia y unidad posible".

En cuanto a su posición como secretaria general, la dirigente socialista no cree que el resultado de estas primarias tenga que afectarle. "Creo que no tiene sentido que sea así, porque durante todo este tiempo estamos cumpliendo con creces el mandato que nos encargaron", señaló. "Quien haga esa lectura se equivoca", afirmó clara, destacando que desde la dirección del partido en Cádiz se ha hecho un trabajo "escrupuloso" y "respetuoso" en las primarias. Será cuando llegue el momento del congreso provincial "cuando se tenga que analizar la provincia", una cita para la que la actual secretaria se presentará de nuevo y para la que de momento ningún compañero ha dado el paso al frente con otra lista, recordó.

Mucho menos considera que afectará la presidencia de la Diputación gaditana, lamentando que ese tipo de elucubraciones solo sirvan para "confundir" e "intoxicar". "El presidente de la Diputación no lo pone ni lo quita un partido y menos unas primarias o un congreso. Si hay alguna persona con nerviosismo y prisa con estas situaciones, no sólo tendrá que esperar, sino que tendrá que conseguir el mismo resultado electoral". Sobre el clima dentro del propio gobierno de la Diputación, defendió que no hay motivos para hablar "de divisiones internas".